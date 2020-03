En el marco del Mes de la Mujer, Adecco Argentina realizó un estudio para indagar cuál es la situación actual de la mujer en el mercado laboral argentino. Del mismo se desprende que más del 70% de las personas consultadas sostienen que sigue existiendo una brecha salarial importante (a igual posición) entre hombres y mujeres. Por otro lado, más del 70% de los encuestadas/os aseguraron que las compañías carecen de protocolos de contención para quienes sufren violencia familiar.

Discriminación

Más del 57% aseguró haber sido discriminada/o en el ámbito laboral, tanto por género como por alguna otra situación. Un 20% sostuvo que sufrió muchas situaciones de discriminación, un 37% explicó que fueron pocas, mientras que un 43% destacó que nunca tuvo que pasar por un momento de este tipo.

Desigualdad

El 44% manifestó que hay desigualdad entre el hombre y la mujer a la hora de salir a conseguir un trabajo, mientras que un 41% sostuvo que esta situación está cambiando. En tanto un 14% consideró que existe igualdad en el tema.

Con relación a los cargos directivos, un 55% remarcó que hay desigualdad en los mismos en favor de los hombres. En una misma línea, un 70% dijo que las mujeres tienen más dificultades para acceder a una posición ejecutiva que los hombres.

Siguiendo con el tema, en cuanto a remuneraciones, a igual posición entre hombres y mujeres no reciben el mismo sueldo para el 72% de los encuestados.

Sobre quienes deberían colaborar y trabajar para lograr la igualdad, un 53% indicó que debería ser el Gobierno, mientras que un 41% el sector privado y solo un 6% asociaciones y ONGs.

“Son muchos los desafíos que tenemos por delante: en Argentina las mujeres ganan 22.6% menos que los hombres, la tasa de desocupación femenina es un 5% mayor que la masculina, y las mujeres que son madres recientes tienen mayores obstáculos para conseguir trabajo. Es evidente que tenemos un largo camino por delante, por lo que hay que seguir trabajando en conjunto para revertir esta situación”, expresó Alexandra Manera, directora de Recursos Humanos del Grupo Adecco para Argentina & Uruguay.

Maternidad y trabajo

Sobre si la maternidad es una barrera para el crecimiento profesional de cada mujer, un 45% consideró que eso depende de cada persona en particular, mientras que un 31% fue más tajante y consideró que sí, y un 23% no lo considera como una barrera.

Con relación a si las madres solteras deberían tener mayores beneficios por maternidad, más de la mitad sostuvo que no. En tanto que un 30% se inclinó hacia otorgarles algunos beneficios extras.

En otro orden, un 86% se mostró de acuerdo con que las compañías tengan guarderías y salas maternales en sus instalaciones.

Violencia Familiar

Ejecutivas/os reconocieron en un 70% que no existen protocolos de contención en sus compañías para quienes sufren violencia familiar. Sólo un 12% señaló que existen, mientras que directamente hay un 15% no lo sabe.

Sobre si aumentaron o disminuyeron los casos de violencia en los últimos tiempos, el 91% de las personas encuestadas prefirió no contestar la pregunta. En tanto que un 5.3% remarcó que disminuyeron y un 3.5% que aumentaron.

¿Quiénes participaron del estudio?

340 ejecutivas/os de compañías nacionales e internacionales.

El estudio se realizó durante febrero de 2020.