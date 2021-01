Jennifer López, la reconocida cantante y referente latina, estuvo en la asunción de Joe Biden como presidente los Estados Unidos.

Brindando su apoyo al mandatario y su vicepresidenta, Kamala Harris, la artista interpretó "This Land is Your Land", una canción escrita en 1940 por Woody Guthrie y es considerada como uno de los temas más representativos del folclore norteamericano.

En el medio de la misma, López dio un mensaje en español: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".

Al final de su interpretacón cantó un extracto de "America the beautiful", otro tema de fuerte raigambre patriótico, compuesta en 1893 por Katharine Lee Bates.