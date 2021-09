Rodrigo Quiroga, Bioinformático e Investigador del Conicet, dijo que la presencialidad plena en las aulas que comienza el próximo lunes, en el marco epidemiológico actual, genera preocupación.

Según indicó en una entrevista en el programa Es por Acá, de la FM 102.3, "en los establecimientos que han vuelto a la presencialidad plena, en algunos casos están teniendo menos clases presenciales que antes, porque hay una enorme cantidad de niños con síntomas y esto lleva al aislamiento del aula completa".

"Obviamente sabemos que esta disminución de la distancia (que pasó a sólo 90 centímetros de distanciamiento según los cambios en el protocolo anticovid), conlleva un mayor riesgo de infección, y no sólo de Covid, sino también de otros virus respiratorios, que de hecho en este momento estamos en una especie de brote muy importante del virus respiratorio Sincitial, que es una causa frecuente de infección del sistema respiratorio y de Rinovirus. Incluso hay ciudades que están con una alta ocupación de camas pediátricas por estos dos virus", explicó Quiroga.

Qué medidas de prevención se deben tomar para el regreso a clases:

Ante la decisión de los distintos gobiernos de implementar la medida a pesar de las advertencias de los especialistas, Quiroga sostuvo que es importante extremar las medidas de protección y prevención del Covid 19.

Para ello, es vital respetar el uso de barbijos, que sean efectivos y de calidad, y la ventilación cruzada en las aulas para mitigar los riesgo del acortamiento del distanciamiento.

"Es fundamental en los niños el buen uso de barbijos, más importante que la filtración, es fundamental que sean cómodos y que tengan un buen ajuste a la cara y la nariz, para que no tenga huecos donde ingrese el aire sin filtrar", indicó el investigador.

Para garantizar el buen uso del barbijo, Quiroga dijo que se pueden implementar dos medidas: "una es la incorporación de un metal sobre la parte del barbijo que cubre la nariz, hay algunos que ya vienen con unas tiritas metálicas que permiten ajustarlo , y si no incluso se pueden usar las tiritas que vienen en las bolsas de pan lactal, por ejemplo, se pueden pegar en el barbijo y sirve para ajustarlo sobre la nariz. Y lo segundo es utilizar unos sujetadores de plástico que van por detrás de la cabeza y donde las tiras del barbijo se enganchan allí, y esto permite no sólo ajustarlo mejor, sino que no molesten en las orejas", aconsejó el especialista.

Escuchá la entrevista completa:

Cuándo llegaría la "explosión" de los casos por la variante delta:

Quiroga se refirió a los casos de contagios de la variante delta, e indicó que "yo creo que ya hay circulación comunitaria dado principalmente por encontrar delta en la planta de tratamientos de agua. Esto me parece que sin ninguna duda demuestra que hay circulación comunitaria , todavía en números bajos", sostuvo.

Por otro lado explicó que "muchas veces se asocia el crecimiento exponencial con rapidez, y eso es falso. El crecimiento exponencial al principio es muy lento y a medida que pasa el tiempo cada vez es más rápido el crecimiento de casos".

El especialista sostuvo que las restricciones a los vuelos y el cupo de ingresos del exterior implementado por el gobierno nacional, "han permitido de alguna manera disminuir la cantidad de personas que regresaban infectadas con esta variante y que no respetaban el aislamiento, entonces hemos podido demorar ese crecimiento.

"Está bastante claro que en las próximas dos a cuatro semanas empezaremos a ver un crecimiento del número de casos (...) y para que se vuelva la variante delta dominante, van a tener que pasar dos o tres meses más", concluyó el investigador del Conicet.