Un informe del observatorio Argentinos por la educación afirma que si bien el 71,6 por ciento de las familias está conforme con el trabajo de los docentes durante la cuarentena, el 62,7 por ciento considera que los alumnos están perdiendo aprendizajes importantes durante el período de interrupción de clases presenciales.

Según sus padres y madres, cuatro de cada diez estudiantes se encuentran menos conformes con la escuela que antes de la cuarentena.

En el marco de la interrupción de las clases presenciales, el 62,7 por ciento de las familias considera que los alumnos están perdiendo aprendizajes importantes, mientras que el 28,7 por ciento considera que no se están perdiendo aprendizajes, y 8,6 por ciento no sabe. De todos modos, la mayoría valora el esfuerzo que están realizando los maestros y maestras de sus hijos: 7 de cada 10 familias se muestran conformes con el trabajo de los docentes en las escuelas primarias estatales.

El informe “Percepción acerca del aprendizaje y conformidad con los docentes durante la cuarentena”, del Observatorio Argentinos por la Educación y con autoría de Mariano Narodowski, Víctor Volman y Federico Braga, presenta los resultados de una encuesta nacional a 262 familias orientada a relevar las prácticas escolares de continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia de COVID-19. El documento es el cuarto de la serie La educación argentina durante la pandemia de COVID-19. Un estudio sobre la situación de familias y alumnos durante el aislamiento.

Según los datos de la encuesta, el 35,4 por ciento de las familias se encuentra muy conforme con el trabajo que están realizando los docentes; el 36,2 por ciento, bastante conforme; el 24 por ciento, poco conforme; y el 4,4 por ciento está disconforme.

De acuerdo con sus padres y madres, 4 de cada 10 estudiantes están menos conformes con la escuela que antes de la cuarentena. Mientras que el 47,2 por ciento se encuentra “igual de conforme”, y hay un 12,6 por ciento que está más conforme que antes.

"A veces en educación hablamos los que tenemos cierta posibilidad y tiene poco lugar la voz de las personas que están en el día a día del sistema educativo, a los docentes, pero sobre todo a estudiantes y familias. Entonces me parece muy importante que se haya preguntado a las familias sobre distintos aspectos, y el que trae a cuento este último informe que se publica es una cosa que tiene una cara positiva y otra que debemos mejorar", valoró Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, a Canal 10.

En diálogo con Crónica Matinal, explicó que siete de cada diez familias visibilizan "el esfuerzo intenso de los docentes para darle alguna forma de continuidad al aprendizaje de los hijos. Esto es bueno por este reconocimiento, que siempre está en un plano abstracto, pero acá hablamos de un reconocimiento muy concreto que se hermana con que los docentes visibilizamos que la familia se puso al hombro la educación. Ambos actores se reconocieron mutuamente de forma positiva y eso es un punto que tenemos que valorar y mantener, conservar e incrementar".

"La otra cara es que seis de cada diez familias dicen que los aprendizajes no son los que esperaban. La expresión es 'siento que no están aprendiendo cosas importantes'. Creo que es cierto, lo que sucede en el hogar con una persona que no tiene la profesión de educación en relación con estar el aula, y se olvida que la escuela es un ámbito compartido de trabajo y del grupo de estudiantes. La falta de compañeros es tan importante como la falta del docente", expresó Kit.

La especialista cree que el año escolar no se ha perdido pese a la pandemia. "Los chicos están aprendiendo cosas muy importantes. Los seres humanos en la vida aprendemos cosas desde la propia interacción con los adultos en la familia, con los medios de comunicación, para hacer otra cosa que no sea jugar. Si teníamos que calcular estar en cuarto o quinto año y trabajar con fracciones, posiblemente en una familia con una persona adulta que sepa de fracciones, le va a resultar muy difícil explicárselo a un estudiante de ocho o nueve años, de modo tal de que lo entienda profundamente. Ese tipo de contenidos requiere trabajo en el aula", adujo.

"Ahora bien, no es un año perdido y no lo va a ser en la medida en que todos los adultos nos pongamos de acuerdo en esto: uno, que no es un año perdido porque los chicos en su casa siguieron aprendiendo cosas. Dos, porque los docentes vamos a poder tomar esos aprendizajes y potenciarlos en el momento que haya que concentrarse en los contenidos académicos que no se pudieron ver", concluyó.

Sobre la Encuesta Nacional Escolar

La encuesta se realizó entre el 24 de junio y el 3 de julio y fue respondida por familias en base a una muestra representativa a nivel nacional de escuelas primarias comunes de gestión estatal en ámbitos urbanos. Los datos de este informe, sin embargo, surgen de una sección de la encuesta que no tiene representatividad estadística a nivel nacional, es decir, debe ser tomado como una encuesta a 262 familias de todo el país seleccionadas aleatoriamente. La información fue recogida en línea, es decir que los resultados corresponden a hogares con conexión a internet.

Estos datos forman parte de una serie de cuatro informes sobre la situación de familias y alumnos durante el aislamiento, elaborados a partir de los resultados de la encuesta realizada por Argentinos por la Educación. Los informes previos se enfocaron en la frecuencia y fines del vínculo pedagógico en cuarentena, los dispositivos y medios de comunicación para mantener el vínculo pedagógico en cuarentena, y el tiempo destinado a actividades escolares y acompañamiento de adultos.