El especialista Hernán Michelangelo, médico del Servicio de Clínica Médica e integrante del Comité de Crisis del Hospital Italiano (que hasta el momento tiene internados 52 pacientes sospechosos, 17 confirmados y una persona fallecida), dialogó con Télam para esclarecer conceptos clave sobre el futuro del comportamiento del SARS-COV-2 en las próximas semanas.

La fase ascendente de una pandemia se identifica cuando la cantidad de casos nuevos se duplica cada 48 horas, lo que se estima que en la Argentina sucederá con el coronavirus para fines de abril o principio de mayo.

Consultado sobre la diferencia que existe entre circulación de virus y pico de la pandemia, expresó: "Para comprender estos conceptos conviene seguir una línea. El virus llega a nuestro país a través de uno, dos o tres viajeros. Al principio todos los casos tenían ‘nexo epidemiológico’, esto quiere decir que se puede identificar el origen porque la persona vino de un país donde el virus circulaba o porque tuvo contacto con otro que viajó y se infectó. Ahora bien, cuando comienzan a aparecer casos donde no le encontrás en absoluto nexo epidemiológico, que es lo que pasa ahora, decimos que ‘hay circulación viral’"



La circulación viral no tiene que ver con el pico de la pandemia porque muchas enfermedades virales, como la influenza o la parainfluenza, tienen circulación viral y sólo en algunos casos superan la media de los que se diagnostican, que es cuando hablamos de pico o de brote.

¿Cuándo se daría el pico de la enfermedad?

-Todo virus tiene una capacidad de contagiar, que técnicamente se le dice R0 o índice de replicación. Este nuevo coronavirus, el SARS-COV-2 tiene una capacidad de contagio de 2,4 a 2,8, es decir que cada persona infectada lo transmitirá a 2 o tres personas.



Uno se da cuenta que se está empezando a encaminar hacia un pico cuando cada 48 horas se duplican la cantidad de casos nuevos, esta es la fase ascendente del virus. Se llega al pico cuando se produce una meseta en la cantidad de casos nuevos.



Pensémoslo de otra manera: yo soy el virus y voy buscando infectar, cuando ya tengo al 50 por ciento de la población infectada me cuesta encontrar gente para infectar, entonces me ameseto.



¿En Argentina estamos en una etapa ascendente?

-No. En base a la información que reporta el ministerio de Salud todavía no tenemos una duplicación del virus cada 48 horas. Hay que esperar. Los modelos lo marcan para la segunda quincena de abril o primera de mayo.



¿Por qué ahora se empezarían a ver los efectos del aislamiento?

-Porque la tasa de incubación del virus va de 48 horas a dos semanas. Entonces yo empiezo la cuarentena en el día 0 y tengo que esperar por lo menos 14 días. Habiendo cortado la comunicación entre persona y persona porque en el día 0 los pacientes que ya tuvieron contacto con el virus van a empezar a desarrollar la enfermedad, al día 14 la probabilidad de que el virus encuentre una persona sana disminuye; tengo que esperar esas dos semanas. Es más, la mayoría de las veces para poder ver los efectos de aplanamiento de las curvas se necesitan dos períodos de incubación y, de hecho, es lo que hizo el Gobierno extendiendo la medida de aislamiento.



¿Y qué es lo que se logra con esto en término de replicación del virus?

-Lo que logro es que el virus que estaba buscando dos o tres personas para infectar al poner distanciamiento no tiene esa posibilidad. Entonces el R0 de ese virus lo bajo a un valor más cercano a uno, es decir, que una persona infectada contagiará sólo a otra y no a dos o tres. Así el virus se propaga más lento.



¿Qué va a pasar cuando termine el aislamiento con esta circulación del virus?

-El virus va a seguir circulando pero se baja la posibilidad de duplicación porque alguien que se infectó al principio del aislamiento, cuando vuelve a salir después de dos ciclos de incubación ya debería estar curado y eso disminuye la carga viral en general.



Esto hace que se vaya posponiendo el pico de casos pero, además, se logra que la altura de ese pico sea menor.



Y esto, ya se explicó varias veces, tiene como objetivo gestionar la capacidad de respuesta a la población. Si uno no toma medidas para impedir esa replicación descontrolada del virus, en poco tiempo tenés buena parte de la gente infectada y la capacidad de dar respuesta es imposible.

Fuente: Agencia Télam