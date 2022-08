Según una encuesta realizada entre los usuarios de la app de citas fuera de la pareja, hoy las mujeres se sienten más satisfechas teniendo otras relaciones "externas". Además, reveló que el 26% de las mujeres frente al 13% de los hombres “tiene algún tipo de relación no monógama con su pareja”.

La aplicación Ashley Madison, que cuenta en Argentina con un millón de usuarios y usuarias, consultó entre ellos sobre los cambios en la sexualidad en ambos géneros y arrojó que el 56% de las mujeres aseguró que se siente deseada y sexy cuando tiene sexo con su amante, y 6 de cada 10 siente que el sexo con su pareja es más excitante desde que tiene una "aventura".

Christoph Kraemer, vocero de la empresa indicó a Radio Universidad que "si bien hace 20 años Ashley Madison se creó para las personas que querían buscar una aventura extramatrimonial de una forma más secreta y más segura, vemos ahora que son las mujeres y las generaciones más jóvenes las que están liderando un cambio: tenemos al 26% de nuestras usuarias que dicen estar en una relación abierta, en contra del 13% de los hombres."

El dato que también señala la encuesta es que entre los jóvenes, la llamada generación Z, un 30% dice querer una relación abierta y otro 30% incluso, una relación poliamorosa.

Según el estudio, además el 65% de las mujeres no cree en la monogamia, y el 56% se dio cuenta de que "no le iba" este tipo de relación cerrada en el último año.

"Ya no se esconde, las parejas hablan abiertamente de esto, llegan a un acuerdo de lo que está permitido o no, eso también cada pareja lo define de manera diferente, porque para algunos quedarse a dormir con otras personas, por ejemplo, no está permitido. No hay un sistema fijo, si no que cada persona y cada pareja necesitan definirlo entre ellos.

¿Cuáles son las razones por la que la mujer hoy tienen más relaciones "extra-pareja"?

Kraemer ensaya: "Creo que lo que está cambiando es que las mujeres están reinvindicando cada días más su sexualidad. En muchas de las encuestas que hacemos a nuestra comunidad, la mayoría de ellas dicen llegar a vivir su sexualidad plenamente o empezar con ello entre los 30 y 50 años. Con respecto al orgasmo, el 20 por ciento, o sea 1 de cada 5 de las mujeres dicen llegar al clímax con su pareja principal, mientras que el 40 por ciento, lo hace con su amante. Entonces creo que, fuera de estas ataduras, de la pareja tradicional, ahí es cuando las mujeres empiezan a liberarse, a hablar abiertamente de sus deseos y necesidades y que la otra persona les atiende, les escucha. Las mujeres dicen que tener varias parejas les da la posibilidad de 'compartimentalizarlo' entre diferentes personas y que diferentes personas atiendan diferentes necesidades".

Por ultimo, de este trabajo también surge que el 60% de los usuarios y las usuiarias cree que los divorcios disminuirían si las relaciones fueran más abiertas, 53% cree que a la larga la gente sería más directa con lo que quiere y el 52% presionaría menos a su pareja para que satisfaga todas sus necesidades.