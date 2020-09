"No es joda llorar porque no te puedo cuidar como lo hacía antes, no es joda tener que sortear para saber de quién será la próxima cama libre, no es joda ver caer compañeros de trabajo, no es joda ver que las medidas de prevención no son respetadas", así, con estas duras palabras, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Enfermería de Neuquén hicieron llegar su pedido a la sociedad.

Los profesionales de la salud advirtieron que se encuentran al límite de su capacidad y remarcaron: “Pronto no habrá quien te cuide dentro de los hospitales”. En este sentido, alertaron sobre la falta de trabajadores sanitarios para atender a los pacientes contagiados por Covid-19: "No tenemos más enfermeros en la provincia sin y con experiencia en cuidados críticos e intensivos".

En los últimos siete días, de acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación, Neuquén acumuló 887 contagiados por coronavirus. Al día de la fecha, la provincia tuvo 68 muertes por Covid-19. El último parte brindado por las autoridades nacionales registra 137 contagios y 4 muertos.

"Les pedimos que por favor respeten todas las medidas hoy necesarias para poder contener la propagación del virus covid19, que está causando la saturación del sistema de salud”, alertaron los enfermeros.

El mensaje del Sindicato de Enfermería de Neuquén busca concientizar a la población de la provincia ante el incumplimiento de los protocolos y de las medidas de protección sanitaria: "Te pedimos que te cuides, que nos cuidemos, porque esta enfermedad nos está afectando a todos".

Y concluye con una dura advertencia: “Si pensaste que esto era una joda y no respetaste todas las indicaciones antes ¡hoy te decimos no es joda!”.