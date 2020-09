Es discapacitado y hace años no cobra la pensión: denuncian que Anses no responde

La familia de un hombre con discapacidad total denuncia que luego de la muerte de su curadora, hace cerca de tres años atrás, no recibe la pensión correspondiente ni una respuesta por parte de Anses.

Tras el fallecimiento de la madre de Ricardo, quien además era su curadora, el hombre dejó de percibir la pensión. A pesar de que su hermana pudo hacerse cargo y retomar esa función, ella afirma que la entidad no soluciona el problema desde entonces.

"Mi hermano tiene 46 años y va a hacer tres años que está sin cobrar, está a mi cuidado y atención. Yo limpio casas de familia y con eso lo ayudo económicamente a él. No tiene más que mi ayuda", relata su hermana Marcela Bustos.

Y detalla: "El juez me designó como curadora de mi hermano. Yo soy la única, pero hasta ahora él no tiene nada y vive de mí. Él ahora está viviendo solo pero al frente de mi casa. Yo le doy todo para que él tenga, y tengo que estar con él para que haga las cosas. Con mi trabajo mantengo mi casa y lo mantengo a él".

Ricardo no tiene obra social y hace casi tres años que está sin tratamientos. "Él estaba en un tratamiento en la clínica San Nicolás porque tiene principios de esquizofrenia, y hace tres años que está sin hacerlo porque hasta la obra social le quitaron, y yo no lo puedo pagar", lamenta.

"Trabajo todo el día, desde la mañana hasta la noche. Con la pandemia, mis patrones nunca me dejaron de depositar, y con eso la fui llevando. Pero mi hermano no tiene nada. Lo único que me llegó de él es la tarjeta Alimentar, que con eso lo voy cubriendo. Si no me tuviera a mí, no sé qué hubiera hecho él, porque soy la única que lo mantiene", remarca.

Periplo burocrático

Hace un año hay un recurso interpuesto ante la Anses y la entidad no ha respondido. La abogada Graciela de Banegas, quien lleva adelante la acción, asegura que se inició un trámite para cobrar la pensión derivada del fallecimiento de la madre, ya que en vida ella cobraba la asignación por hijo discapacitado.

"Al fallecer la mamá, se comenzó con el trámite de curatela en el Poder Judicial. Al tener la curatela a nombre de su hermana, comenzamos el trámite en septiembre de 2019 ante Anses para solicitar el beneficio. Hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera el número de beneficio", afirma.

El problema radica en que se demoró mucho tiempo en todos los trámites administrativos de Anses. El hombre ya fue evaluado en las comisiones médicas que la entidad envía para ratificar la discapacidad declarada judicialmente.

"Del 13 de mayo hasta la actualidad está en estado de citados para agregar documentación. Esto significa que Anses pide que agreguemos al expediente la curatela. Pero esa curatela está dentro del expediente", remarca.

Así es que la abogada se dirigió tres veces a la sede de Anses para solucionar el problema. La web y la atención telefónica no ofrecen la opción para concretar el trámite por internet ni por teléfono. Por la pandemia, la sede no atiende sin turnos y está vallada.

Luego de acudir por cuarta vez al lugar el 14 de agosto, la letrada explica que la atendió un empleado, quien le prometió comunicarse el 18 de agosto. "Hasta el día de hoy no ha ocurrido absolutamente nada, está trabado el expediente en el mismo lugar. Enviamos un telegrama ley a Anses para reclamar esta situación el 6 de agosto, tampoco recibimos ninguna respuesta. Hay silencio total de Anses y se están vulnerando todos los derechos sociales de esta persona", advierte la abogada.