El periodista y divulgador de tecnología, Eduardo Aguirre, brindó precisiones sobre el corte producido en las redes sociales Facebook, Instagram y Whatsapp, pertenecientes a la misma empresa, ocurrido este lunes y que dejó al mundo sin comunicación virtual por al menos 6 horas.

"Si hay algún motivo, probablemente nunca lo sabremos", sostuvo Aguirre, al tiempo que aclaró que algunos especialistas indicaron que la situación se podría haber producido por una de las "capas de software", la de los llamados DNS (Sistema de Delegación de Dominios).

Tratando de explicar la cuestión, Aguirre ejemplificó: "¿Qué pasaría si en una ciudad en la que no conocés, llegás y no hay nombres de calles y no hay números en las casas?¿Cómo hacés para encontrarte con alguien? Algo de eso pasaría si a un servicio como los de Facebook se le cae esta capa de software".

"El mundo trató de pensar qué puede hacer cuando no tiene estos servicios", reflexionó.