Gabriela Barbás - AM580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

La secretaria de Prevención de la Salud de la Provincia, Gabriela Barbás, reconoció que durante las próximas semanas, Córdoba "va a atravesar un alto número de casos" de contagios de Covid-19, al tiempo que sostuvo que "eso va a tener un gran impacto en la mortalidad y en las tasas de incidencia" de la enfermedad.

En diálogo con `Pensavalle Informa´, por Radio Universidad, la funcionaria admitió que no es momento "para relajarnos en lo más mínimo", aunque a la hora de explicar las aperturas de bares, restaurantes y gimnasios, admitió que "no se puede aplicar una medida y que después nadie la cumpla".

"La sociedad de octubre, no es la misma que la de mayo" aseveró, y remarcó que en esta etapa hay que trabajar en el sostenimiento de "las medidas de prevención" como también en profundizar el "diagnóstico, la vigilancia, el rastreo y la ampliación de camas", remarcó la funcionaria.

Más adelante, insistió en resaltar la importancia de la responsabilidad social en esta etapa al afirmar que "ningún ciudadano eligió la pandemia, pero si podemos elegir como cuidarnos".

En ese sentido, Barbás afirmó que "es fundamental, que si la persona tiene cualquier síntoma, consulte rápidamente, se autoaisle, que evitemos ser contacto estrecho, si yo estoy por mas de 15 minutos sin barbijo" con una persona contagiada "me transformo en contacto estrecho". Y concluyó que "tenemos que aprender a vincularlos de manera diferente, tenemos que sostener las medidas de prevención".

"No da lo mismo que me junte con 10 amigos, por mas que sean de toda la vida, hoy eso no se puede hacer", dijo.

Finalmente, se refirió a la negativa de la provincia de pedir hisopados a los viajeros que lleguen de otras provincias, y señaló que la medida "no tiene sentido cuando hay una alta circulación y el riesgo de adquirir la infección en cualquier provincia argentina ya es la misma".

No obstante, remarcó que, al igual que hasta ahora, quienes vengan de afuera de la provincia, y permanezcan por más de 72 horas, deberán hacer la cuarentena.