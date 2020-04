US Navy's controversial 'UFO' videos released online

El Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó tres videos de objetos voladores no identificados (ovni).

Los registros audiovisuales fueron tomados por pilotos de la Armada estadounidense: uno en 2004 y dos en 2015. No obstante, el gobierno estadounidense decidió confirmar la veracidad de los videos ya que se habían filtrado en 2007 y 2017 respectivamente.

Dos videos habían sido difundidos por New York Times y el tercero por To the Stars, una organización fundada por Tom DeLonge, baterista de Blink 182.

"El fenómeno aéreo observado en los videos permaneces como "no identificado"", aclaró el Depaartamento de Defensa en un comunicado.