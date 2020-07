El director del Hospital Rawson, Miguel Díaz, afirmó que el sistema sanitario provincial "está adecuado y preparado" para contener la pandemia de coronavirus y que vigilan de cerca los números por el aumento de casos de Covid-19 que hubo en los últimos días en Córdoba.

El Hospital Rawson cuenta con 90 camas críticas y de ellas están ocupadas un 34 por ciento, número que Díaz valoró como "sensiblemente inferior". Veinte pacientes con coronavirus ocupan las camas, y 16 son ocupadas por pacientes con otras patologías, lo que suman 36 en total. Cinco de estos pacientes están con respirador artificial, dos de ellos con Covid-19. "El número de pacientes Covid con respiración mecánica asistida es muy bajo, lo que nos da algo de tranquilidad", admitió el director.

Asimismo, dijo que en este momento se da una conjunción de factores que propicia el aumento de casos. "El invierno es una cuestión relativa, si bien se sabe que en el mundo, en las épocas de frío, el virus se puede transmitir más por distintas razones, el aumento obedece a que las personas no realizaron el adecuado aislamiento social, no se respetaron las consignas impartidas y en algunos lugares no se respetaron los protocolos. Hay que insistir mucho en respetarlos. La sociedad debe ser responsable en cuanto al uso de esta apertura", expresó.

En cuanto a un posible incremento en la ocupación de camas, Díaz remarcó que "estamos preparados. Nos hemos preparado todo este tiempo para la asistencia, con un número importante de camas críticas en todo el Polo Sanitario. Estamos atentos y vigilamos las cifras constantemente. Es una preocupación, pero en este momento estamos tranquilos", dijo.

En el Polo Sanitario también se agregan las camas del Hospital San Roque, el nuevo hospital modular y las carpas sanitarias instaladas, para llegar a unas 400 camas dentro del polo. Teniendo en cuenta estos números, la ocupación de camas dentro del Polo es cercana al 10 por ciento. En toda Córdoba, no llega al 1 por ciento.

Respecto a un posible arribo de pacientes de otras provincias, el director del Rawson indicó que "las puertas del sistema asistencial de Córdoba están abiertas en esta contigencia a toda persona que lo necesite".