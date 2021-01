Este lunes se reiniciará el Plan Estratégico y Nacional de Vacunación tras la llegada de las 240 mil dosis de Sputnik V al país, el pasado jueves. Cabe recordar que de ese lote, 20 mil componentes fueron trasladados a Bolivia. El resto se repartirán según la división de dosis acordada por el Estado, como sucedió anteriormente con la dos primeras tandas traídas desde Moscú.

Se trata de un criterio proporcional en el que se asignan más o menos vacunas según la cantidad de médicos y centros de salud habilitados en cada jurisdicción.

Hasta el momento, fueron vacunadas 278.451 con las primera dosis y 65.583 con la segunda, según datos oficiales recabados hasta el 29 de enero.

Autoridades de Aerolíneas Argentinas señalaron que los viajes de la empresa abre un abanico de nuevas actividades para ellos y se mostraron conformes y orgullosos de poder ayudar al país.

“Se dio esta experiencia y Aerolíneas Argentinas va a estar disponible para poder hacer operaciones de este tipo. Esa es la ventaja de tener una línea de bandera y contar con la experiencia que hemos ganado, como por ejemplo con los servicios que hicimos a China para traer insumos. Esto hace que podamos ofrecer este servicio a los países que lo necesiten”, manifestó el Presidente de la empresa, Pablo Ceriani.

Si bien Ceriani advirtió que aún no está estipulada una “fecha para otras operaciones”, adelantó que: "Se está trabajando todos los días para que este suministro de vacunas no se detenga. Trabajando codo a codo con todas las áreas de Gobierno que están involucradas en esta carrera que estamos viviendo y contentos también porque este flujo de vacunas no se detiene y la cadena logística está funcionando muy bien”.

Fuente: Télam.