A la hora de vacacionar en julio es imprescindible tener en cuenta que hay permisos y requerimientos que solicitan las provincias para ingresar en su territorio. En primer lugar es obligatorio tener la aplicación "Cuidar" en el teléfono móvil y contar con el Certificado de Turismo que allí se tramita.

Por otro lado, cada provincia pide distintos permisos y requisitos de acuerdo a lo dispuesto por cada gobierno local. Este es el listado con los detalles de cada jurisdicción:

-Jujuy, Salta, San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y Neuquén sólo requieren el Certificado Turismo en App Cuidar.

- Tucumán: solicita el Certificado Turismo. A personas de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero o La Rioja no se les pide el test PCR por un convenio especial, pero a los turistas del resto del país sí. Se requiere un hisopado de hasta 72hs antes.



-Misiones: Certificado Turismo más el test PCR realizado en las 48 horas previas al viaje. De no tenerlo, por la compra de algún servicio turístico, se podrá realizar el hisopado de manera gratuita en ingreso. Se requiere la aplicación Misiones Digital.



-Corrientes: se debe contar con un permiso provincial que se tramita en https://permisos.corrientes.gob.ar/turismo y realizar un testeo gratuito a requerimiento de la autoridad sanitaria en el acceso a la provincia.



-La Rioja: solicita Certificado Turismo más un PCR negativo o Test Rápido Negativo realizado en las últimas 72hs (ingreso cerrado entre las 19hs y 06hs). Además, se debe contar con una Declaración Jurada tramitada en la página https://bit.ly/DDJJLaRioja. Si el pasajero es de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero o Tucumán, menor de 30, vacunado o alta covid no es necesario el PCR. Desde el 9/7 hisopan gratis en accesos.

-Santiago del Estero: solicita PCR negativo de hasta 72hs (Solo adultos) además del formulario correspondiente tramitado en https://sicoin.gobiernosde.gob.ar/ingreso-general-ciudadano. Si el pasajero es de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán o La Rioja no se pide PCR por convenio libre circulación.



- Catamarca: solicita el permiso otorgado en el sitio https://ingreso.catamarca.gob.ar/inicio y algunos municipios provinciales realizarán tests de antígenos en ingreso.

-Chaco: se debe contar con un PCR negativo o certificado de vacunación de al menos 14 días previos a la fecha de ingreso a la provincia, o ser paciente recuperado en los últimos 4 meses. También se pide el permiso extendido en la web https://pasaporte.chaco.gob.ar/



-Formosa: cerrada al turismo. Ingreso: https://formosa.gob.ar/coronavirus/djingresoprovincia

-Ciudad de Buenos Aires: es obligatorio contar con la Declaración Jurada que se obtiene en el sitio https://permisos.seguridadciudad.gob.ar/solicitudturismo/ . Además, hay que tener un test negativo de hasta 72 horas antes del ingreso. Se realizan test gratuitos a arribo en puntos habilitados.



-La Pampa: se debe portar el permiso autorizado, que se tramita en el sitio https://permisos.lapampa.gob.ar

- Río Negro: requiere PCR o test de antígenos a quienes ingresen en avión u ómnibus de larga distancia, realizado dentro de las 72 horas previas al viaje. No es necesario en menores de 10 años, ni en quienes ingresen con vehículo particular. Personas vacunadas o recuperadas de Covid 19 deben presentar certificado correspondiente. Además, se solicita el permiso que se tramita en la web //circulacionrn.rionegro.gov.ar/

-Chubut: solicita Certificado Turismo a todos, y solamente a quienes viajen desde la Ciudad o Provincia de Buenos Aires, vía aérea o transporte terrestre de pasajeros, se les pide un PCR negativo dentro de las 72 horas previas al viaje y seguro de viaje con cobertura Covid.



-Santa Cruz: pide a mayores de 10 años PCR o antígeno se realizado 48 horas antes si se llega en avión, o 72 si el traslado es terrestre, más el permiso circulación tramitado en la web www.santacruz.gob.ar



- Tierra del Fuego: solicita Certificado Turismo, Obra social con cobertura en la Provincia o Seguro de viaje contra Covid19 y la reserva de alojamiento habilitado.

Fuente: pasajeenmano https://linktr.ee/pasaje.en.mano

