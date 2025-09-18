Estudiantes de Calchín Oeste recorrieron Canal 10 y las radios universitarias

Los alumnos de 1º, 2º y 3º grado de la Escuela Manuel Belgrano, de la localidad de Calchín Oeste, realizaron una visita educativa al multimedio de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT Media), donde pudieron acercarse al funcionamiento de los medios de comunicación públicos.



La experiencia se enmarca dentro de los contenidos escolares que los niños están trabajando en el aula, vinculados a los medios de transporte y los medios masivos de comunicación. En ese contexto, llegaron a las instalaciones universitarias para conocer de cerca cómo se producen las noticias, la radio y la televisión en Córdoba.





Durante el recorrido, los estudiantes disfrutaron de la puesta al aire del programa “Tanta Trampa”, conducido por Juan Cruz Taborda Varela, y también visitaron las radios del multimedio y la redacción de Ahora Noticias de Canal 10.





La actividad estuvo coordinada por Silvana Lovato y contó con la colaboración de los docentes de la institución educativa y de la empresa de viajes @metser_travel, que acompañó la iniciativa.

Desde SRT Media destacamos la importancia de estas visitas, que buscan fortalecer el vínculo con la comunidad y acercar a los más pequeños a la experiencia de conocer el rol y el valor de los medios públicos.

Las escuelas interesadas en participar de estas actividades educativas pueden comunicarse al teléfono 0351-5539100 o escribir a Mail: recepcion@srtunc.com.ar.