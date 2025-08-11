Un grupo de estudiantes de 5º año del Instituto Oncativo ISO, con orientación en Comunicación, viajó especialmente desde Oncativo para conocer de cerca cómo se trabaja en los medios públicos de la Universidad Nacional de Córdoba.

La visita comenzó en la planta transmisora de SRT Media, donde recibieron una introducción sobre el funcionamiento técnico que permite que la radio y la televisión lleguen a miles de hogares. Luego, los jóvenes participaron como público del programa “Es un Montón” de Canal 10, y recorrieron los estudios de Radio Universidad 580 AM y 102.3 Más Que Música.
 

Visita educativa del Instituto Oncativo en Canal 10
Foto Silvana Lovato

Uno de los momentos más emocionantes fue el paso por la redacción y los estudios de Canal 10, justo mientras se preparaba la producción del noticiero Ahora Noticias. Allí, los estudiantes charlaron con periodistas y productores, conociendo de primera mano cómo se construyen las noticias que luego ven en pantalla.

El Instituto Oncativo en SRT Media
Foto Silvana Lovato

Las visitas educativas a los Servicios de Radio y Televisión de la UNC están abiertas a colegios, escuelas, universidades e instituciones de todo el país. 

Alumnos del Instituto Oncativo en Canal 10



La coordinación está a cargo de Silvana Lovato, y quienes deseen participar pueden reservar comunicándose al 0351-5539100 o escribiendo a recepcion@srtunc.com.ar.