Estudiantes del Instituto Amparo de María conocieron el detrás de escena de los medios de la UNC



Los alumnos de 5º Año de Ciencias Naturales del Instituto Amparo de María participaron de una enriquecedora visita educativa a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT Media), donde pudieron vivir en primera persona cómo se producen y transmiten los contenidos en un medio público.



Durante el recorrido, los estudiantes ingresaron a los estudios de televisión y radio, y presenciaron la realización de programas en vivo, lo que les permitió comprender el trabajo en equipo y la dinámica que implica la comunicación audiovisual. También recorrieron la redacción de Ahora Noticias, conociendo de cerca la “cocina” del noticiero de Canal 10, uno de los espacios informativos más importantes de la provincia.



La experiencia incluyó una visita a la planta transmisora de TV 10, Radio Universidad 580 AM, 102.3 FM Más que Música, Canal U y el portal Cba24n.com.ar, donde descubrieron cómo funcionan las diferentes plataformas que conforman el multimedio universitario.



Uno de los momentos más destacados fue la participación de los alumnos en el programa en vivo Mirá quién Habla, conducido por César Barraco, que se emite por Canal 10, Radio Universidad y el canal de YouTube Canal 10 Córdoba. Allí pudieron interactuar y ser parte de la experiencia televisiva y radial en simultáneo.

La visita fue organizada por la profesora Kathalina Ferrer, quien cada año acerca a sus estudiantes a esta propuesta formativa, junto con las docentes Sofía y Lara.



Desde SRT Media agradecemos la visita y recordamos que todas las instituciones educativas –escuelas, colegios, universidades y organizaciones– pueden coordinar estos recorridos para que sus estudiantes conozcan el funcionamiento de un multimedio público universitario.



Las visitas educativas son coordinadas por Silvana Lovato y pueden reservarse a través del teléfono 0351-5539100 o por correo electrónico a recepcion@srtunc.com.ar.