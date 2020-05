Este viernes veintisiete adultos mayores y seis empleados administrativos fueron evacuados de un geriátrico del barrio porteño de Recoleta, ante la confirmación de casos de coronavirus en el establecimiento, informaron a Télam fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.



Los contagios y la evacuación se produjeron en la Residencia Carpe Diem, ubicada en Paraguay 2436 de la ciudad de Buenos Aires.



La mayoría de los adultos mayores fueron derivados por sus respectivas obras sociales a diferentes centros de salud, mientras que otros fueron trasladados por móviles y personal del SAME, agregaron las fuentes.



Desde PAMI, informaron a Télam que este geriátrico no es un prestador de su red pero que ocho de las personas trasladadas "sí tienen los beneficios de esta obra social".



El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó esta noche que 27 pacientes y 6 empleados administrativos fueron evacuados del geriátrico.



Los adultos mayores evacuados "estaban tranquilos", dijo Crescenti, quien agregó que el SAME evacuó a varios cuyas prepagas no se presentaron para hacer los traslados, tema sobre el cual no quiso abundar.