El Colectivo Más Democracia de Córdoba y el Frente de Todos de Laboulaye solicitaron al intendente de Laboulaye que remueva de su cargo a Miguel Guevea, director del Archivo y Museo Histórico “Manuel A. Moreira”, de dicha localidad, por incurrir en apología de la dictadura y violencia simbólica hacías las mujeres.

El pedido, cursado formalmente este miércoles al propio intendente César Elías Abdala (Juntos por el Cambio), apunta a distintas publicaciones compartidas por Guevea en las que reivindica al gobierno cívico militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983.

"El funcionario municipal, que ocupa ese cargo desde la anterior gestión de Hacemos por Córdoba, difunde y comparte en su cuenta personal de la red social Facebook, el día 29 de diciembre del 2020, mensajes contrarios al Estado de derecho y la democracia", precisó el colectivo Más Democracia.

En uno de los montajes compartidos en su muro de Facebook se ve a un policía, montado a caballo, a punto de aplicar un palazo sobre Hebe Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo.

En otra imagen compartida reivindica la figura del genocida Jorge Videla, junto a un texto en el que se lee: “Todos lo critican, pero cuando este Sr. fue presidente, no había piqueteros cortando calles, no se mantenía vagos, salías a la calle tranquilo, no había feminazis orinando en la vía pública, deportó a villeros extranjeros y había menos pobres. Había orden ¿es así o no es así, gente?”.

"Estamos convencidos que este tipo de mensajes publicados, y en estos casos puntuales también las fuentes de las que proceden (grupos abiertamente prodictadura y/o misóginos), ya no deben pasar inadvertidos. No sólo por el horror que implica invocar tiempos a los que no queremos volver, sino porque es un funcionario de la democracia. Como ya hemos afirmado públicamente, es hora de que la responsabilidad de la palabra dicha en los medios de comunicación y en las redes sociales sea inequívocamente democrática", argumentan los solicitantes de la remoción de Guevea.

"Reafirmamos nuestra convicción cotidiana de que ninguna persona que sostenga discursos contrarios a la democracia debe quedar impune, ni ejercer cargo público. Por ello solicitamos al intendente César Elías Abdala que, con carácter de urgencia, exija la renuncia a su cargo al señor Miguel Guevea y convocamos a las organizaciones políticas, sociales, partidarias y de Derechos Humanos a sumarse a este pedido", enfatizan.