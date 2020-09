El uso de pistolas táser por parte de las fuerzas de seguridad ha generado una discusión entre el gobierno nacional y su gabinete de seguridad con la provincia de Buenos Aires, como consecuencia del enfrentamiento de un grupo de policías con una persona con problemas psicológicos que terminó en la muerte de un agente.

Desde el gobierno nacional afirman que incorporar el uso de armas de electrochoque no está en estudio luego de que la ministra Sabina Frederic derogara el protocolo de uso de armas de fuego que había incluido su antecesora Patricia Bullrich, en el que estaba la opción del uso de armas de electrochoque. En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, insistió con que se habilite su uso para los uniformados como alternativa disuasiva ante situaciones como la que debió enfrentar el policía asesinado.

En el caso de Córdoba, la policía provincial tiene dos pistolas táser desde hace algunos años, aunque se decidió no utilizarlas. El exlegislador de la oposición, Javier Bee Sellares, está a favor de que la fuerza las utilice.

"Hace casi dos años decimos que hay necesidad de utilizarlas. Es un debate ideológico el no utilizarlas en Córdoba porque a nivel mundial es un debate terminado, son armas no letales que se pueden utilizar en situaciones como las que vimos hace unos días. Cuando el agresor con un arma blanca se encuentra a menos de ocho metros, la mejor forma de reducirlo en lugares concurridos y con mucha gente es utilizar ese tipo de pistolas. Lo que reclamábamos en ese momento era una mejor preparación de la policía para situaciones límite y dotarlas de tecnología para poder usarlas en situaciones como esta", dijo el exlegislador por la UCR a Canal 10.

Las pistolas táser son un arma de electrochoque que inmovilizan a una persona a menos de ocho metros a través de una fuerte descarga eléctrica. "La pistola dispara arpones que impactan en el cuerpo y descargan unos 400 voltios que inmovilizan al agresor, para que en menos de cinco segundos se pueda detenerlo y poder actuar", indicó Bee Sellares en diálogo con Crónica matinal.

Años atrás, la Policía de Córdoba en algún momento debatió si era necesario comprarlas. De hecho, tiene dos de estas armas. El exlegislador afirmó que el proyecto que presentó en su momento no se trató: "Lo presenté como un proyecto de ley para incorporarlas al arsenal de la Policía y lo que pasó fue que públicamente se me respondió que en Córdoba no se iban a utilizar este tipo de armas, que en realidad existían. Dentro del arsenal había algunas armas compradas en 2012 o 2013".

"Este debate que se da entre Berni y Frederic sobre si usarlas o no, vale la pena para ver si en Córdoba podemos dotar a la Policía de este armamento para situaciones de mucha concurrencia de público", concluyó Bee Sellares.