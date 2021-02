El sendero de la lucha contra la pandemia está atravesado, desde fines de 2020, por el proceso de vacunación en nuestro país.

Paso a paso, los grupos que desde lo sanitario se consideran de mayor riesgo apuran su proceso de inmunización en Córdoba.

Siempre a sabiendas de que la colocación es voluntaria, y se requiere de una inscripción previa. La misma es sencilla y a través de un sitio web. Sólo es necesario tener o crear un Ciudadano Digital nivel 1 (CiDi).

También se puede realizar llamando al 0800-122-1444 opción 4.

Desde el Gobierno son tajantes: "La persona que no ha recibido notificación del Ministerio de Salud con el respectivo turno no debe asistir a los vacunatorios, dado que no podrá ser inmunizado".

Así pasaron los trabajadores de la salud, los más expuestos a contagios, y los riesgos se redujeron en los profesionales considerablemente.

El regreso a clases también trajo aparejada la necesidad de extender las dosis a los docentes. En un principio, a los mayores de 60 años en actividad y quienes sufren comorbilidades.

El despliegue se agilizó también hacia los geriátricos de la provincia.

Ahora, las autoridades informaron que desde el martes le llega el turno a las personas mayores de 70 años.

En un principio será en la ciudad capital, y "durante la semana" en los 24 centros dispuestos en el resto de Córdoba.

De hecho ya muchos recibieron por las vías oficiales (CiDi, SMS y mail) las confirmaciones de los turnos.

La ampliación al Comedor Universitario como sede y la disponibilidad de una mayor cantidad de dosis generó que se produzcan récords diarios de aplicaciones, superando las 5 mil.