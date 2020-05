Desde la Federación de Entidades de Fabricantes de Pastas Frescas de la República Argentina, manifestaron mediante un comunicado, la preocupación en el sector por los incrementos de precios que vienen sufriendo los insumos, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Como empresarios pymes nos encontramos en una gran dicotomía, si tomamos los aumentos que se vienen produciendo de nuestros principales insumos estamos obligados a incrementar los precios, pero si lo hacemos, estaríamos violando la resolución 100/2020 del Gobierno lo que conllevaría a una posible clausura del nuestro comercio”, indicaron en el texto.

“Instamos al Gobierno Nacional a que arbitre los medios para garantizar que los precios de las materias primas se retrotraigan al 6 de marzo 2020”, advierten.

Los fabricantes reclaman que, desde el comienzo del aislamiento preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de coronavirus, los principales insumos para la fabricación de pastas han tenido incrementos en sus precios.

“El gobierno nacional fijó precios máximos a través de la resolución 100/2020 para garantizar los alimentos a nuestra ciudadanía. Pero nuestras empresas no están en condiciones de poder garantizar el cumplimiento de dicha resolución si continúan incrementándose nuestras materias primas”, advirtieron.

En ese sentido, aseguran que, en ese contexto, poder sostener el precio al público “es casi un cuento de hadas, porque si no pagamos el aumento que nos imponen las formadoras de precios, no obtenemos la materia prima para nuestra producción, si lo hacemos corremos el riego de la clausura o de que no nos reciban la mercadería, generando posiblemente el cierre de los establecimientos”.

Razón por la cual instamos al Gobierno Nacional a que arbitre los medios para garantizar los precios de las materias primas al 6 de marzo 2020.