El exministro de educación de la provincia de Córdoba, Jorge Pérez, dejó de existir este viernes a las 72 años.

Pérez, quien fue parte del gabinete del gobierno de Ramón Mestre, fue el principal impulsor de la polémica reforma escolar que provocó un terremoto político en los años noventa.

Cabe recordar que, años más tarde, señaló que "si tengo que hacer autocrítica debo decir que no le pudimos explicar a la gente por qué hacíamos las cosas, y uno no puede hacer política si la sociedad no lo asume".

Jorge Pérez fue, previamente, decano de la Facultad de Ciencia Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC.