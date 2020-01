En caso de que no haya un acuerdo entre el PAMI y farmacéuticos antes de la medianoche, farmacias cortarán el servicio a los afiliados a partir de la medianoche del miércoles.

La medida de fuerza de los farmacéuticos se da por una abultada deuda que la obra social mantiene. En negociaciones dadas en Buenos Aires, la entidad ofreció pagar el 50 por ciento de lo adeudado en tres cuotas y el restante en doce, según informó Georgina Giraldi, vicepresidenta del Centro de Farmacéuticos de Córdoba.

"Eso es imposible para las farmacias, que no pueden afrontar sus obligaciones con las droguerías. Nos reunimos las cuatro entidades de la provincia de Córdoba, que agrupamos a poco más de 2300 farmacias, y decidimos que si hasta esta tarde no hay novedades de cómo se nos va a pagar esa deuda, ya que no queremos el pago en tantas cuotas, a partir de la medianoche del 29 de enero cortamos las prestaciones para afiliados al PAMI en toda la provincia de Córdoba", apuntó la especialista.

La deuda abarca a los meses de septiembre, octubre y noviembre, y supera los 600 millones de pesos para Córdoba. A nivel país, son más de tres mil millones. Desde el PAMI afirman no contar con el dinero. "Esta deuda la están soportando las farmacias, que ya no pueden continuar más con la atención", afirmó Giraldi.

"Hace un mes y medio que venimos negociando por esta deuda y hasta ahora no hay ningún resultado. Han pagado algunas fracciones de las prestaciones de diciembre, pero no es suficiente para cubrir desde septiembre en adelante", detalló.

Y concluyó diciendo que desean que el reclamo se solucione. "Es muy difícil para nosotros negarle el medicamento al afiliado, pero quien tiene que garantizar ese acceso es PAMI. Si ellos cumplen, todo estará normalizado. Las instituciones de Córdoba pedimos el pago inmediato de la totalidad de la deuda", expresó.