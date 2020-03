Fátima Acevedo fue encontrada muerta el pasado domingo, siete días después que se denunciara su desaparición.

Su cuerpo fue hallado en un pozo, en la ciudad de Paraná, donde vivía con su pequeño hijo.

Por el caso está acusado, y con prisión preventiva, Jorge Martínez, su ex pareja.

Todas las sospechas apuntan a él. En los años de relación, el acusado la había golpeado y amenazado en reiteradas ocasiones.

Sólo semanas atrás, la propia Fátima había decidido volver a denunciarlo por algunos de los hechos de violencia que sufriera, razón por la cual regía una restricción perimetral.

Durante el mismo fin de semana amigas difundieron algunos audios que habían recibido por parte de la joven, quien expresaba sus peripecias a la hora de acudir a la Justicia.

"Puede ser que cuando termine muerta por culpa de él, la Policía y el Juzgado y toda la mierda que tienen que hacer algo, puedan hacer algo. Pero mientras tanto tendremos que seguir pagando las consecuencias con el gordo", dice uno de los mensajes, que terminó adquiriendo carácter premonitorio.

"Yo estoy podrida de cagarlo denunciando y que la Policía no haga nada. Ni la Policía, ni el juzgado, ni nadie. Ayer fui al juzgado a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho, que nunca me llegaron los papeles de las órdenes de restricción ni nada. ¿Y qué me dieron? Un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda. Encima, como andaba con la cabeza recontra embolada, me di cuenta recién ayer cuando llegué a casa. Ya no se qué hacer. No veo la hora de que ese hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo. Pero bueno, como tiene gente en la Policía, como el juez es amigo de él y toda su familia, nunca va a pasar nada", indica otro mensaje que envió por la red Whatsapp.