Las autoridades de ANSES, confirmaron que este viernes 3 de abril se depositará a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aquellos que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) el Ingreso Familiar de Emergencia.

Se trata del beneficio de $10.000 dispuesto en el marco de la Emergencia Sanitaria para ser abonado a un integrante de cada familia de los sectores más necesitados o vulnerables y por única vez.

Alejandro Vanoli, el director ejecutivo del organismo, confirmó que hasta la tarde de hoy había más de 8 millones de inscriptos. De todas maneras, reiteran que el pago será efectivo una vez que se haga un entrecruzamiento de datos, mediante el cual Anses determinará quiénes cumplen con los requisitos.

Corte de las 16 horas pic.twitter.com/w6ugfuvxjp — Alejandro Vanoli (@avanoliok) March 30, 2020

Así, el resto de los beneficiarios cobrarán el 15 de abril, o antes si logran agilizarlo, para lo cual no se descarta que Anses los contacte por mayores datos o información. Si bien el medio de pago definido es por cuenta bancaria, no se descartan otros mecanismos para facilitar el accesos a beneficiarios no bancarizados.

Se recuerda que sigue abierto el cronograma vía web y aplicación móvil de la entidad para que se anoten según la terminación de DNI:

-30/03 - DNI TERMINADOS EN 6 y 7

-31/03 - DNI TERMINADOS EN 8 y 9

Podés realizar la preinscripción al Ingreso Familiar de Emergencia a través de la web o la app del celular pic.twitter.com/IA2k9bx5i9 — ANSES (@ansesgob) March 30, 2020

Finalmente, las autoridades confirmaron que perseguirán judicialmente a los que se ofrezcan irregularmente como intermediarios para un trámite que, se recordó, es personal, sencillo y gratuito.