Continúa este martes el juicio en los Tribunales de Cruz del Eje por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la joven violada y asesinada hace 2 años en Capilla del Monte.

En la jornada siete, continuarán declarando los policías que tomaron la declaración con que se habría autoincriminado el único acusado, Lucas Bustos, sobre quien recaen las acusaciones por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa".

Según lo expresado por la defensa, los cuatro efectivos no confeccionaron el acta que corresponde a cualquier interrogatorio. Además, remarcan que el peón de albañil de 24 años, no estaba acompañado por ningún abogado defensor en tal circunstancia.

Apremios

La acusación contra Bustos tiene como uno de sus ejes la confesión autoincriminatoria que el joven habría dado en la comisaría. Tanto la defensa como la querella sospechan que tal confesión habría sido lograda mediante presuntos apremios ilegales y torturas por parte de los uniformados.

Siguiendo esa línea, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ha constituido como querellante en el juicio.

Gerardo Battistón, querellante de la cartera, dialogó con Radio Universidad y expresó: "Ayer declararon algunos de los policías que estuvieron en la supuesta declaración de Lucas Bustos. Es notable como el paso del tiempo les va mejorando la memoria a los policías. Cada una de las declaraciones desde hace dos años van introduciendo pequeñas modificaciones para que el relato coral tenga alguna modificación, para que el relato coral de todos tenga una misma versión".

"Si hubiesen puesto el mismo empeño en buscar bien a Cecilia quizás la hubiesen encontrado con vida o hubiesen encontrado a un asesino con pruebas. Es lamentable el papel que están haciendo, creo que todos lo advierten".

"Hoy seguirán declarando más policías y vamos a tener un panorama más completo. Todavía no pueden salvar todas las contradicciones y ha quedado en claro que no han respetado ningún protocolo, procedimiento, nada. Todavía no pueden explicar porqué tres o cuatro personas estuvieron interrogando a Lucas entre 40 minutos o 2 horas y media, que tampoco lo podremos saber, y no quedó ninguna constancia en ningún lado más que en su memoria".

Este martes seguirán declarando los policías. Les toca el turno a Ariel Zarate, que está preso por violencia de género, por videollamada desde Bouwer; Ubaldini Lopez; Molina; Mondo; Sartori y Vera.

Este viernes por la mañana se hará la inspección ocular y el traslado de los jurados populares y todas las partes, al lugar donde se encontró el cuerpo de Cecilia Basaldúa.

Los alegatos y lectura del veredicto pasarán para la semana que viene.