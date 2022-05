Este jueves, en horas de la siesta, se desarrollará en los Tribunales de Cruz del Eje la cuarta jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa.

Las principales expectativas están centradas en la declaración de Mario Mainardi, ex policía y el principal apuntado por la familia de la victima.

Según se ha denunciado, Mainardi fue quien alojó por última vez a la joven en su viaje en Capilla del Monte. Por ende, quien la vio por ultima vez con vida.

Este jueves declararán además Viviana Juárez y José Mesa, el "circulo intimo" de Mainardi, que para la querella no fueron investigados como corresponde por la fiscalía a cargo de Paula Kelm.

También declararán los psicólogos que estuvieron a cargo de las pericias, los testigos que ayer no llegaron a hacerlo, el ex boxeador Wenceslao Falcón, apodado “Negro Niga”, Tatiana Biapino (relacionada afectivamente con Mainardi), y uno de los policías que no terminó su declaración, un vecino de Mainardi, y Federico Rodríguez, otro policía.

En el juicio el único acusado es Lucas Bustos, un peón de albañil de 24 años. La querella no apoya la acusación ya que consideran que no es el responsable.

Cae la hipótesis

Según la investigación judicial, Cecilia fue víctima de abuso sexual y murió por asfixia provocada por estrangulamiento.

La abogada querellante, Daniela Pavón, en dialogo con Radio Universidad, expresó: "En la tercera jornada de audiencia un testigo (Walter Luna) pudo afirmar que 5 días antes estuvo en el lugar y el cuerpo no estaba. Es el dueño del campo donde se halló el cuerpo. Y en el caso de haber estado, con la cantidad de pájaros y animales, un animal muerto no llega a estar 5 días sin que se lo vayan comiendo".

"De a poco se va cayendo la hipótesis de la acusación de la fiscal", sostuvo la letrada.

Quiénes declararon hasta ahora

Bustos, el imputado, se abstuvo de declarar. Los primeros en inaugurar las audiencias fueron sus padres, Daniel Basaldúa (65) y Dora Susana Reyes (65), luego declararon las médicas forenses Elina Moretta y Victoria Kabadin Yonson, los efectivos policiales Patricio Gigena y Juan Manuel Casado, el bombero Pablo García y el sargento de la Brigada de Investigaciones de la policía de Capilla del Monte, Emanuel Caleb Alba.

En la tercer jornada declararon los efectivos policiales Hernán Alfredo Vivas y Carlos Albariños; Walter Luna, arrendatario del campo donde apareció el cuerpo sin vida de Cecilia; Victor Jaime, vecino de Walter Cruz; Federico Manzano Torres y De La Puerta, contacto previo de Cecilia y Adrián Aldecoa, primo de Cecilia que vive en Carlos Paz.