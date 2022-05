Este lunes se desarrolla en los Tribunales de Cruz del Eje la sexta jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la joven violada y asesinada en Capilla del Monte hace dos años.

Hay expectativa por las declaraciones de los policías que entrevistaron a Lucas Bustos (peón de albañil de 24 años), el único acusado, sobre quien recaen los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa", los cuales prevén la prisión perpetua.

Estos son: Alejandro Bracamonte, comisario de Capilla; Silvana Lorena Trepat Ochoa, quien le tomó la declaración en la Comisaría; Claudio Omar Posse; Ramón López; Guillermo Molina y Sebastián Aiza.

La prueba que se usó en contra de Bustos es una confesión realizada en una comisaría, mediante presuntos apremios ilegales y torturas por parte de la policía. Es por eso que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ha constituido querellante en el juicio.

La querella de los padres de la victima no apoya la acusación ya que consideran que no es el responsable y tienen grandes sospechas sobre Mario Mainardi, quien la hospedó en su arribo a la localidad serrana y vio por ultima vez a la joven con vida; además de criticar el accionar de la fiscal Paula Kelm por no investigar como corresponde.