El presidente Alberto Fernández anunció este lunes la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik de Rusia.

En diciembre llegarían 10 millones y en enero el resto. El mandatario aseguró que "él mismo se vacunará" con la misma.

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", destacó Fernández.

Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, viajó a Rusia días anteriores con la finalidad de cerrar la adquisición de las mismas.