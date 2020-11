La semana pasada se conoció una denuncia de vecinos de Siloé, un emprendimiento inmobiliario en barrio Villa Esquiú, que protestaban frente a Epec.

Entre otras cosas, los vecinos reclamaban la colocación de medidores individuales a cada lote, porque no tenían conexión directa del servicio en cada uno de los domicilios. Por otro lado, denunciaron una deuda que el fideicomiso generó con Epec, que se resolvía con cuotas caras para cada uno de esos vecinos.

Vecinos de Villa Esquiú reclamaron por medidores de luz individuales

El fideicomiso, en tanto, quiso aclarar algunos de los términos de la denuncia que realizan los vecinos. Julia Irazoqui, la abogada que realizó el contrato de fideicomiso, expresó a Canal 10 que el barrio preexistía a esa administración. Dijo que un grupo de vecinos adquirió un macrolote que no estaba escriturado en 2010, y que el objetivo del fideicomiso es la regularización del loteo y el cambio de patrón rural a urbano que tiene la zona. En 2019, la Municipalidad concretó los trámites administrativos y resta elevar ese expediente al Concejo Deliberante, que debe librar la ordenanza para hacer ese cambio.

"Las aprobaciones de los loteos llevan muchísimos años. Muchas veces hay contradicciones entre diferentes reparticiones públicas, entre diferentes instituciones, pero hemos tratado de lograr mediante audiencias de mediación llegar a un acuerdo para llevar adelante la regularización del loteo", adujo la abogada en diálogo con Crónica matinal.

En relación con los medidores individuales, la abogada expresó que la administración ya tiene preaprobado el proyecto de obra de Epec, al que le falta una documentación que tiene que expedir la Municipalidad. "En algunas tratativas que hemos tenido en mediación acordamos que iba a haber una expedición de una nota de la Municipalidad para que Epec pudiera aprobar el proyecto de obra y empezar a bajar los medidores", apuntó.

Respecto del reclamo de las facturas elevadas, Irazoqui explicó que el Ersep, mediante varias resoluciones, "resolvió que la facturación estaba bien realizada y que debíamos dirigirnos a Epec para hacer planes de pago".

Además, agregó que algunos vecinos, no todos, son "incumplidores seriales de hace años" y que es "muy dificultoso para un fideicomiso que tiene un fin social, no tiene fin de lucro, poder acumular el dinero para pagar la cuota cuando tenés un 30 o un 40 por ciento de vecinos que no pagan. Entonces no se pagó, porque no se juntó el dinero, porque los vecinos no pagaban", dijo.

Irazoqui afirmó que los acuerdos para pagar la deuda ya están firmados y que son "muy beneficiosos" para los vecinos: "La deuda de un año y medio se les transforma en 48 cuotas. Hubo condonación de intereses de un 50 por ciento. Hubo varios ítems de esos acuerdos que son sumamente beneficiosos para los vecinos, pero deben entender que Epec y Ersep han manifestado que lo que se facturó se consumió, y es lo que efectivamente deben", concluyó.