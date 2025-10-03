La localidad de Laguna Larga en el Departamento de Río Segundo, invita a vivir su Fiesta Patronal y celebrar a Nuestra Señora del Rosario. Los eventos comenzaron el 26 de septiembre y se extienden hasta el 4 de octubre con diferentes actividades.



El comunicado de difusión del encuentro, detalla: “¡Nos preparamos para honrar a Nuestra Señora del Rosario! Este año jubilar queremos vivir nuestra Novena y Fiesta Patronal de Nuestra Madre del Rosario bajo el lema: De la mano de María, somos peregrinos de la Esperanza. Cada día de la novena será un camino de oración, celebración y fraternidad para acercarnos más a Jesús de la mano de su Madre. Ella nos sostiene y anima a caminar como Iglesia, llevando la luz de la esperanza a todos".

El encuentro incluye una feria de artesanos, food truck y gastronomía local desde las 12 horas frente al municipio, en calle Rio Cuarto entre Independencia y Libertad. También habrá una procesión por la localidad.