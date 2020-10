Noelia Minato - AM 580 / Pensavalle Informa / Cierre de gimnasios en Córdoba by cba24n.com.ar

Luego de anunciar que no acatarían las nuevas restricciones anunciadas el sábado por el Gobierno de Córdoba que implica el cierre de los locales por 14 días con motivo del crecimiento de contagios de coronavirus, desde la Cámara de Gimnasios de Córdoba (CGC) admitieron un cambio de postura.

# Ya rigen las nuevas restricciones en seis departamentos de Córdoba

“Vamos a respetar las restricciones. El día domingo decidimos no aceptar las medidas por diversas cuestiones, pero muchos de los miembros de la Cámara recibieron notificaciones con las posibles consecuencias por no acatar las restricciones, por lo tanto, decidimos no exponer ni a los propietarios, ni a los colaboradores ni a los usuarios”, le dijo Noelia Minato, de la CGC a Radio Universidad.

En ese sentido, Minato aseguró que quisieron hacer un llamado de atención enfatizando en las propias palabras de los dirigentes respecto de que la mayoría de los contagios provienen de las reuniones familiares y los encuentros clandestinos y no de los gimnasios.

# Gimnasios y natatorios advierten que abrirán a pesar de la prohibición

“Pensamos que estamos pagando justos por pecadores y los pequeños comercios debemos cerrar nuestras puertas, nosotros entendemos que la situación sanitaria es muy compleja, pero creemos que después de haber estado cinco meses cerrados y tener que volver a hacerlo sin fecha cierta de retorno, genera mucha alarma en un sector que ya viene muy golpeado”, explicó la dirigente.

Finalmente, expresaron la intención de reunirse con las autoridades del gobierno provincial para analizar la situación del sector.

# El Gobierno salió al cruce de quienes no quieren acatar restricciones

“Quisiéramos preguntarles por qué nos cierran a nosotros que desde hace semanas venimos presentando datos de cumplimiento de los protocolos y de forma segura. La verdad es que nos sorprende mucho y estamos llamando al diálogo para que nos expliquen por qué nos restringen y para que cuando se tomen este tipo de medidas, se contemplen a los pequeños comercios”, finalizó Minato.