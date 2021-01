Con motivo del cierre de todas las fábricas Ford en Brasil, los modelos Eco-Sport y Ka dejaron de producirse para todo el territorio de Sudamérica. Esta medida impactó directamente sobre quienes estaban pagando las cuotas del llamado Plan Óvalo para recibir estos modelos.

Ante esta situación y la demanda por parte de los usuarios de respuestas sobre el futuro de sus ahorros y la licitación de vehículos, Ford Argentina publicó una serie de recomendaciones.

A su vez, la compañía multinacional advirtió la posibilidad de fraudes ante esta situación, ya que es la oportunidad que algunos estafadores vieron para intentar perpetrar diferentes tipos de estafas contra los ahorristas.

Para los que pagaban un plan de ahorro por una Ford Eco-Sport, si bien la marca aún no brindó mayores datos, se prevé que recibirán unidades que vendrán importadas de las plantas de India o Rumania.

Para aquellos usuarios que pagaban un plan de ahorro por un Ford Ka, Ka+ y Ka Freestyle, quienes ya tienen el auto en su poder, tendrán que continuar pagando las cuotas normalmente. Aquellos que aún no adjudicaron el vehículo recibirán un reembolso del dinero pagado, ya que no el modelo no se produce más en todo el mundo.

Es aquí cuando se puede efectuar el fraude por parte de los estafadores, ya que solicitan una suma de dinero para “gastos administrativos que permitan iniciar el trámite de reembolso", cuando esto es totalmente falso.

Preguntas frecuentes de Ford Argentina para los usuarios

​​​​​

-¿Me van a pagar, recibiré los fondos?

-Plan Ovalo cumplirá con su compromiso con los clientes reembolsando los fondos de acuerdo con las normas aplicables. Nos estaremos comunicando con Usted en los próximos días para informarle los pasos a seguir.

-¿Cómo calcularán el reembolso, a qué valor?

-El cálculo se efectuará de acuerdo con lo estipulado en el contrato y se hará tomando el valor móvil a la fecha de cálculo.

-No quiero el reembolso de fondos, ¿Qué vehículo me pueden ofrecer y con qué condiciones por esta nueva situación?

-Por favor consulte en el concesionario donde suscribió, allí podrá analizar las oportunidades de continuar con Plan Ovalo.