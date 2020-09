La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuestionó hoy la "irresponsabilidad política" de dirigentes opositores que "abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina".

"Hay personas que tienen intervenciones irresponsables: algunos exdirigentes políticos que reclaman un protagonismo que no tienen y abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina", dijo la Ministra a AM 750.

Además, afirmó que no hay "clima golpista" en el país. También, la ministra cuestionó la protesta realizada días atrás frente a la residencia de Olivos -en el marco del conflicto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires- y evaluó que fue "completamente repudiable" y que "tiene que haber sanciones del personal que fue a protestar".

"Es un lugar que no tiene ninguna relación con la protesta, pero sí creo que lo que va a hacer el gobernador de la provincia es analizar caso por caso y aplicar las sanciones que correspondan", declaró.