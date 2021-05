"Acá hace 45 años me torturaron para quitarme la vida y hoy me vas a dar la vacuna para prolongármela", con esas palabras una víctima de la última dictadura militar le agradeció a la enfermera que le inoculó la vacuna contra el coronavirus en la Mansión Seré, excentro clandestino de detención ubicado en la provincia de Buenos Aires.

La mujer lo recordó en una entrevista con la Televisión Pública dónde se refirió al impacto de la vacunación en el ánimo de las personas después de más de un año de pandemia.

La vacunadora explicó: "después del 24 de marzo justamente en este lugar que es significativo para Morón por la Memoria, Verdad y Justicia, el día 25, en el box 3 donde vacuno a las personas junto a mis colegas, vacuné a un señor que estuvo detenido aquí".

La mujer contó que se acercó para preguntarle "qué le pasaba y quería abrazarme y lógicamente uno trata de tomar distancia por precaución y me dijo: 'Acá hace 45 años me torturaron para quitarme la vida y hoy me vas a dar la vacuna para prolongarme la vida".

El centro de detención fue el escenario de la película Crónica de una Fuga, del director Adrián Caetano, en la que recrea el escape del arquero de Almagro, Claudio Tamburrini, junto a otros detenidos en la década del 70'.

Fuente: Télam