Desde el martes 14 de enero, la Fundación Empate busca su camioneta robada en la calle Roma de barrio General Paz.

“Ayer la volvieron a ver en distintos lados. Está circulando y a la luz del día”, confirmó el presidente de la institución, Germán Laborda.

En diálogo con Es lo que hay, por radio Universidad informó que “no le han sacado el ploteo, sigue exactamente igual” y que fue vista por barrio Yapeyú, por Junior, por la Av. Cruz Roja, por barrio San Carlos.

Germán Laborda - AM580 / Es lo que hay by cba24n.com.ar

“Es una impotencia muy grande porque es como una búsqueda del tesoro. Personalmente me he puesto en la búsqueda. No se los tiempos, ni las formas, ni las prioridades de la Policía pero no tenemos ninguna comunicación por parte de ellos”, dijo y expresó que tienen fe de poder encontrarla.

Fundación Empate es un grupo que trabaja por la inclusión en el deporte de chicos con Síndrome de Down. Ahora se encuentran de receso, sino su labor se desempeña de lunes a viernes con el traslado de implementos deportivos al Club Juniors y de los niños.

En Córdoba la Fundación colabora ad honorem con 128 chicos: 103 en capital y 25 en la sede de la ciudad de San Francisco.

Piden a los cordobeses que, en caso de divisar la camioneta, den aviso a la Policía de forma inmediata y quien tenga algún dato preciso lo aporte.