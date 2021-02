Pasaron poco más de dos meses de aquel 25 de noviembre del pasado año cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, pero aún así el suceso continúa teniendo repercusiones.

Luego de que en los últimos días del mes de enero se filtraran audios del médico Leopoldo Luque y contra su abogado Matías Morla, el día que falleció su padre, Gianinna Maradona apuntó contra ellos: "“Les juro que voy a ir UNO X UNO”, escribió en su cuenta de Twitter la hija del diez.

“Les juro que voy a ir UNO X UNO.”— Gianinna Maradona on Twitter Link Gianinna Maradona on Twitter

“Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser la loca, hija de puta, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mí no me lo contó ningún allegado, ninguna fuente. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”, señaló Gianinna en otro tweet publicado.

“Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me calle con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos.”— Gianinna Maradona on Twitter Link Gianinna Maradona on Twitter

Por último, cuestionó la difusión que están teniendo algunas comunicaciones y declaraciones del expediente: “Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información”.

El domingo pasado, su hermana Dalma Maradona, ya había usado sus redes sociales para apuntar contra el médico Leopoldo Luque, a quien le dijo que era “un hdp”.

Algunos de los mensajes que indignaron a los seguidores y la familia del diez, fueron enviados por Luque: "Se va a cagar muriendo el gordo, ni idea lo que hizo, yo estoy yendo para allá", “avisame si están enojados con nosotros”, “estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación, son pacientes así, muy difícil”.

Diego Maradona tenía 60 años cuando falleció por consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".