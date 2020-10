Un hecho de inseguridad quedó registrado por las cámaras de un depósito de carbón, el cual fue asaltado por cinco personas armadas. Ocurrió en barrio General Bustos y afortunadamente no hubo heridos.

Fabián, dueño del emprendimiento, aseguró que los maleantes tenían "un mal dato" ya que venían preparados como para realizar un golpe comando. Eran cinco personas, con armas de grueso calibre y con bolsos, que llegaron en un Fiorino blanca.

"Me sorprendió. No me dieron tiempo a reaccionar nada. Maniataron a los cuatro empleados y mí me entraron a la casa", informó Fabián. Si bien se llevaron una suma importante, el damnificado sospecha que no era lo que iban a buscar.

El robo ocurrió a las 11.30 de la mañana de este martes. "Para mí vinieron con un dato equivocado pensando que se iba a llevar una gran cifra", aseguró.