El ministro de Salud nacional, Ginés González García, se refirió esta mañana al convenio para producir la vacuna de Oxford en nuestro país y aseguró que “de entrada tenemos asegurada una cantidad de vacunas para el 20% de la población".

El ministro dijo también que se apuesta a que la producción de las vacunas esté lista en el primer trimestre del año que viene.

"Ha habido mucha prudencia en el anuncio, pero si usted me pregunta yo me juego y apuesto a que será en el primer trimestre del año que viene. Soy optimista, el laboratorio dijo el primer semestre, a mediados de año, pero semestre no es eso", dijo González García en declaraciones a Radio con Vos.

Por otra parte, González García aclaró que “se está negociando con los tres estudios más adelantados, como el de China (de la farmacéutica CanSino junto con la unidad de investigación militar), los que están haciendo una experiencia clínica en el país (BioNTech, empresa alemana, y Pfizer, farmacéutica estadounidense) y el tercero que es AstraZeneca, que lleva varios meses", en referencia al proyecto anunciado por el presidente Alberto Fernández y que ese laboratorio realiza junto al Universidad de Oxford.

"Lo de ayer fue importante por varias razones, la primera porque nos da una oportunidad. Esto nos ubica en la misma línea y tiempo que otros países del mundo", destacó el ministro de Salud.