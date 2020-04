Dos cordobeses varados en la ciudad de Cancún avanzan en la presentación de una denuncia judicial por graves irregularidades que se habrían cometido en su perjuicio en el aeropuerto de dicha ciudad.

Según afirmaron este mediodía a Canal 10, no sólo no pudieron abordar un vuelo de repatriación dispuesto por el gobierno nacional y prestado por la aerolínea Latam: más grave aún, alguien habría completado la declaración jurada que a ellos correspondía.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado lunes 13 del corriente mes. Tras varios días esperando su repatriación, Carolina Díaz y Alejandro Nigrelli recibieron una comunicación de parte de la Cancillería informándoles que abordarían un vuelo de Latam.

Sin embargo, y pese a que habían realizado el check in a través de la página de la compañía, al llegar al aeropuerto personal de la compañía les informó que el vuelo ya estaba completo, por lo que no podrían abordarlo.

Tras airadas discusiones, y sin respuestas por parte de los contactos de Cancillería, debieron regresar al alojamiento que habían cancelado. Horas después, un operador del call center de la aerolínea les informó que los tickets se habrían duplicado "por error".

Sin embargo, la mayor sopresa llegaría dos días después, cuando recibieron un llamado de una representante de Presidencia quien quiso constatar datos que habrían sido presentados por los propios pasajeros en su declaración jurada.

"Me preguntaron si tenía síntomas del Covid19 y si estaba haciendo cuarentena en el domicilio declarado en la declaración jurada cuando entré a Argentina. Le dije que estaba en México aún, que no habíamos viajado. María, quien nos llamó, dijo que no podía ser y que según los registros yo había entrado al país. Le conté toda la situación. Dijo que elevaría el caso y que se comunicarían con nosotros, cosa que no sucedió", narró Alejandro en Crónica del Mediodía.

Superada la sorpresa, decidieron contactarse con funcionarios argentinos y con un abogado, con el que analizan las implicancias judiciales de un hecho que podría tipificarse como delito. Más precisamente, bajo la figura penal de usurpación de identidad.

El 25

En la misma nota Carolina informó que, sólo minutos antes, habían recibido una comunicación de Latam. "Nos llegó un mail informándonos que estábamos seleccionados para volver este sábado 25, a las 9 de la mañana. Esperemos se dé", explicó.