La semana pasada, el intendente Martín Llaryora envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para simplificar el trámite de habilitación de un comercio en la ciudad. Esta iniciativa es amigable con el medio ambiente y agiliza los tiempos de manera considerable.

Para esto se debió modificar la ordenanza vigente (12.052). Con la nueva modalidad, los negocios considerados de “bajo riesgo" podrán pedir la habilitación de manera 100 por ciento online y los de "alto riesgo” podrán iniciar el trámite informático y luego esperar a la inspección.

Respecto a los tiempos, desde el municipio informaron que quienes deseen habilitar un negocio de bajo riesgo y cuenten con la documentación requerida en formato digital podrán hacerlo "en menos de 30 minutos". Las tasas también se podrán abonar por internet.

Además, otra ventaja que resaltaron desde el Palacio 6 de Julio es que cambia el paradgima en el proceso de habilitación. Ahora se firmará una Declaración Jurada y ese será el elemento determinante en la relación Vecino – Municipio.

"La Municipalidad confía en el contribuyente que se encuentra dispuesto a iniciar una actividad económica en la Ciudad de Córdoba", expresaron. También valoraron que los interesados ya no deberán ir al edificio municipal, lo que permite una descentralización de este tipo de trámites.

Ventajas para quienes deseen registrar un comercio

Con esta modalidad, una persona podrá realizar el trámite en cualquier momento del día y en los 365 días del año. Además, se evita en engorroso momento de que "falte un papel": en la página estarán disponibles todos los requisitos de forma previa.

Por otro lado, habrá un simulador online que permitirá a emprendedores y empresarios tener una noción previa de los requisitos. Favorecerá a aquellos que busquen invertir en Córdoba.

Un municipio más moderno

Llaryora resaltó esta iniciativa y la enmarcó el rumbo elegido de su gestión. La modernización es una de las máximas que intentan aplicar día a día. Por otro lado, el proyecto es amigable con el ambiente ya que no habrá impresiones de papel innecesarias.

Algunas de las actividades que podrán habilitarse son:

De riesgo muy bajo: Viveros. Fabricación de equipos profesionales y científicos, instrumentos de medida y control, fotográficos, relojes, óptica; fabricación de equipos y artículos para gastronomía. Fabricación de joyas y artículos conexos; fabricación de instrumentos de música; fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas; fabricación de paraguas. Desarrollo de software. Establecimientos de servicios de ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas; colocación de carpintería y herrería de obra, vidrios, cerramientos, revoques, colocación de pisos, terminación de edificios y viviendas. Alquiler de equipos de construcción y/o demolición. Mantenimiento y/o reparación de automotores y/o motocicletas, talleres de reparación; reparación de bicicletas y/o rodados infantiles; taller de chapa y pintura; venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Fiambrerías. Kioscos y Maxikioscos. Verdulería y frutería. Venta al por menor de carnes y sus preparados y derivados de vaca, pollo, cerdo y pescado. Venta al por menor de productos de repostería, masas y demás productos de pastelería; confiterías. Agencias de lotería y otros juegos de azar; venta de tabacos y cigarrillos; venta de cospeles; venta al por menor de textiles, prendas y/o accesorios de vestir, de cuero, lencería, tejidos, telas y calzados; zapaterías y zapatillerías; venta al por menor de carteras y demás artículos de marroquinería; venta al por menor de artículos de perfumería y/o cosmética, pañales. Venta al por menor de repuestos y accesorios para vehículos automotores. Venta al por menor de artículos de caña y mimbre, muebles, colchones, artefactos eléctricos, bazar, artículos del hogar, instrumentos musicales, discos, cd y dvd, videos y similares; aparatos fotográficos, artículos de fotografía; artículos de fantasías, bijouterie, platería, alhajas y orfebrería, joyas, relojes, compra y/o venta de oro; artículos de telefonía - celulares y sus accesorios, activación de líneas de celulares; textos nuevos y usados, diarios, revistas, librería, papelería; flores y plantas naturales y/o artificiales; productos y/o insumos de limpieza; de juguetes y artículos de cotillón; máquinas de computación y de oficina, computadoras, insumos y repuestos; productos de caucho; artesanías; artículos en regalerías, productos regionales, bicicletas y accesorios, artículos de plástico, para publicidad, tarjetas de transporte y/o telefonía; alarmas y otros artículos de seguridad; artículos electrónicos sus repuestos y accesorios; lanchas y embarcaciones, de artículos de santería; artículos de camping, antigüedades, objetos de arte, cuadros, marcos, filatelia y numismática; artículos usados o reacondicionados; polirubros; sex shop. Veterinarias. Venta por menor de productos para animales incluidos medicamentos y/o mascotas. Venta al por menor de motores, maquinarias, equipos y aparatos industriales (incluidos los eléctricos), equipo profesional, científico e instrumentos de medida y de control. Farmacias; venta al por menor de insumos médicos; herboristerías. Agencias de viajes y servicios complementarios al transporte y logística. Venta y /o alquiler de inmuebles propios o de terceros, inmobiliaria y corredores inmobiliarios. Alquiler y arrendamiento de máquinas, autos y equipos; ropa en general (excepto ropa blanca) y cosas muebles, vajilla, mobiliario. Agencia de publicidad y ejecución de trabajos de artículos publicitarios (diseño gráfico); publicidad realizada por medio de carteles, pantallas y/o paneles luminosos, iluminados, electrónicos, mecánicos y/o similares; servicio de oficina de cobranzas. Servicio de mensajería y cafetería y de reparto a domicilio (delivery). Transporte de sustancias alimenticias. Servicios de seguridad. Servicio de limpieza, de mantenimiento de espacios verdes y parquización. Estudio y laboratorio fotográficos y cinematográficos; servicio de fotocopiado; reparación de calzado y otros artículos de cuero; reparación de aparatos eléctricos de uso doméstico y personal; reparación de relojes y joyas; reparación de muebles metálicos y de madera; reparaciones y afinaciones de instrumentos musicales; reparaciones de armas de fuego; servicio de organización integral de eventos y servicios conexos propios (catering, propalación, etc.) Y demás oficios personales. Servicios prestados a las empresas por profesionales organizados como empresa en ejercicio de su profesión liberal; despachantes de aduana y balanceadores; autores compositores y artistas; servicios relacionados con espectáculos teatrales - por honorarios y comisiones; producción de espectáculos deportivos; servicios de gestoría del automotor; servicios de transmisión de sonido, imágenes, datos u otra información; de correo electrónico - provisión de servicios de internet; servicio de web hosting, servicios financieros no regulados por el bcra; seguros; gestoría del automotor. Escuela de natación y natatorios. Gimnasios, escuelas de danza y yoga; escuelas de conductores. Consultorios atención ambulatoria. (incluye las actividades de consultorios médicos de establecimientos sin internación); servicios de diagnósticos. (incluye las actividades de, centros de diagnóstico por imágenes, centros de endoscopía, etc.); servicios de tratamiento (incluye las actividades de centros de cobaltoterapia, de radiología convencional, de acelerador lineal, de rehabilitación física, de psicoterapia, de hemoterapia, de medicina nuclear) incluye servicios odontológicos y laboratorio de análisis clínicos. Ópticas y venta al por menor de artículos de ortopedia. Establecimientos de tatuajes y piercing. Servicios de emergencias y traslados de enfermos – ambulancias. Alquiler de video películas y video juegos; producción de películas cinematográficas y de televisión; distribución y alquiler de películas cinematográficas. Lavaderos de automóviles. Servicios de guardería de animales (excepto caballerizas y studs); peluquería canina. Peluquerías. Cosmetología, manicura, podología y depilación.

Cabe recordar que estas actividades son realizadas por establecimientos de hasta ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2), sin depósitos.

De riesgo bajo: Fábrica productos derivados de la harina-panificación. Venta al por mayor de materiales para la construcción, cristal, vidrio, aberturas, pinturas, plomería, electricidad, iluminación, sanitarios, ladrillos, cal, cemento, áridos. Minimercado o despensas; venta al por menor de comestibles, productos lácteos, fiambres, productos dietéticos, helados envasados, cereales secos y en conservas, golosinas, galletas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas y jugos, café, té, yerba mate y especias, pastas frescas. Venta por menor de materiales para la construcción, ferretería, pinturas, revestimientos, sanitarios, cristales; herrajes en general; material de rezago y chatarra. Venta al por menor de agroquímicos, semillas, abonos, forrajes, fertilizantes y otros productos de vivero y plaguicidas. Servicio de mudanzas; transporte urbano de cargas (incluye fletes); transporte automotores de carga y encomienda a corta, media y larga distancia. Locutorios con cabinas telefónicas. Heladería; provisión de comidas preparadas, racionamiento de alimentos en cocido (incluye el servicio de catering, el suministro de confituras y comidas para banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, etc.); servicios de elaboración propia o por terceros y venta para llevar y/o entrega a domicilio de alimentos perecederos calientes, fríos o congelados. Establecimientos que prestan el servicio de control de plagas urbanas. Servicios de pompas fúnebres (cochería de servicios fúnebres) y salas velatorias.

En este caso, son actividades que se realizan en establecimientos de más 150 metros cuadrados y hasta 500 metros cuadrados, sin depósitos.