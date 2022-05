Cristián Correa es papá de una adolescente y una niña que concurren a la escuela Institución Escuti y del doloroso episodio que le tocó vivir habla toda la provincia: fue tratado de “discapacitado mental” luego de una discusión de tránsito cuando iba a buscar a su hijo con discapacidad a ese establecimiento educativo.

En diálogo con Canal 10, Cristian cuenta que todo ocurrió en su intento por usar el espacio de estacionamiento "reservado para discapacitados". Cuando intentaba acomodar su vehículo tocó levemente a otro que invadía ese lugar y fue increpado por una madre que desde el auto y sin abrir los vidrios se negó a dialogar sobre lo ocurrido.

En ese marco, ocurrió lo peor y que fue dado a conocer por cba24n.com.ar: el mensaje por escrito que la mujer le dejó en el auto, cuando Cristian ingresó a la escuela a buscar a sus hijos.

VER: La peor intolerancia y por escrito: ocurrió en la puerta de una escuela de Córdoba

"Me lo dejó en la luneta trasera de mi auto y decía -Mil disculpas por tocar bocina, no me di cuenta hasta que hablaste que eras un discapacitado mental. Bendiciones- y fue en una receta médica vacía, sin sello, sin nada”, explicó Cristian.

En ese marco, reiteró que frecuentemente hay dificultades para poder usar el espacio “reservado para discapacitados” y admitió que tiempo atrás la escuela hizo un llamado a las familias a "cuidar los espacios", en los horarios de ingreso y egreso.

Luego de esta tensa situación e insulto recibido, Cristian confirmó que las autoridades de la escuela comprometieron una reunión para la próxima semana, donde tratarán los reclamos y planteos que viene realizando, además de este episodio.

“Yo como padre soy una voz de las miles de personas que a nivel país sufren este tipo de situaciones”, dijo, sin ocultar su preocupación por las situaciones que vive a diario.

En el mismo sentido, opinó finalmente que “hay una sociedad que maduró para algunas cosas pero sigue estando en un proceso involutivo y que no respeta, aún habiendo carteles".