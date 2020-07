Lizondo era docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Siglo 21.

Sin embargo, la semana pasada fue despedido con causa tras viralizarse por redes sociales un video de sus clases donde profería frases antisemitas. "Le regalo el aguinaldo, aunque en realidad no lo voy a hacer, a quien encuentre a un judío pobre", fue una de las tantas frases que se ganaron el repudio de la DAIA y el INADI.

"Fue uno de los peores fines de semanas de mi vida", reconoció Esteban Lizondo a Juan Cruz Taborda Varela en Tanta trampa, por FM 102.3.

Y agregó: "Lo que más me angustia y más me apena es esta frase que se sacó de contexto que de ninguna manera quiso ofender a nadie".

Según Lizondo, él intentó "acercar contenidos complejos y hacerlos más amenos", en este caso, el conflicto entre Israel y Palestina. "Para nada forma parte de mi forma de pensar", remarcó sobre sus declaraciones en la clase.

A su vez, el docente reflexionó: "Todo esto que sucedió me hizo dar cuenta que más allá de los tropiezos, quiero decir que soy un buen profesor pero con errores por supuesto". Como enseñanza, Lizondo dijo que de ahora en más va a preparar bien cada tema y no analizar livianamente las cuestiones sensibles.

"Me identifico como un profesor abierto, tolerante, que está dispuesto a la escucha y tiene mucho para aprender. No me adscribo a esta posición tan extremista", reflexionó.

A pesar del repudio generalizado en redes sociales, un grupo de estudiantes difundió una carta en apoyo al docente despedido.

"El profesor Esteban Lizondo, de la materia Política Internacional, ha sido y es, a nuestra consideración, un excelente profesor, muy buen profesional, dedicado a sus cátedras y a sus alumnos. Estas características han influido significativamente en nuestro proceso de aprendizaje y se ven claramente reflejadas en la mejora progresiva clase a clase y en el entusiasmo de los alumnos por querer participar", dice la carta.

Y agregaron: "Como dinámica general de la materia adoptamos un juego de roles para facilitar el análisis del contexto internacional en el cual, el profesor siempre ha mantenido el rol de mediador y ha transmitido sus conocimientos de manera objetiva".

Actualmente, Lizondo continúa dando clases en un colegio secundario, pero al perder su trabajo en la Universidad Siglo 21, está en la búsqueda de dar clases en otro lado.

"Hubiera agradecido tener una segunda oportunidad. Pero bueno, son cuestiones que lamentablemente uno no tiene capacidad de decidir", concluyó.