Entrevista al concejal Juan Domingo Viola - Radio Universidad by cba24n.com.ar

Luego de confirmarse que el intendente Martín Llaryora decidió quitarle a la empresa Movypark el servicio de estacionamiento medido en el centro de ciudad de Córdoba, desde la bancada oficialista en el Concejo Deliberante ratificaron la medida y anunciaron cómo continuará el servicio.

“El intendente Llaryora emplazó a la empresa Movypark para que; primero deje de prestar el servicio producto de las causales de caducidad y segundo, para que reintegre a todos los usuarios los saldos que tienen cargados, y además en este punto el intendente está analizando la posibilidad de avanzar en un resarcimiento para los usuarios”, aseguró el concejal Juan Domingo Viola a Radio Universidad.

El edil oficialista, explicó que por el momento el estacionamiento medido en el centro de la ciudad entra en un “período ventana” hasta que se oficialice la llegada de otra compañía para prestar el servicio.

“Operativamente estamos en un período ventana en el que el usuario no va a tener la obligación de pagar, no se van a aplicar multas en las zonas que estaban controladas por esa empresa y tampoco los vecinos deben pagarle a nadie que se acerque a querer cobrarles. Tiene que quedar claro que hasta que no se firme un nuevo contrato con otro prestador el servicio va a ser gratuito”, confirmó Viola.

Sin naranjitas

Viola indicó además que el municipio trabaja en la busqueda de otra compañía que continue operando con una tecnología similar a la de Movypark y descartó la posibilidad de que los cuidadores vuelvan a la zona céntrica.

“Estamos trabajando en reemplazar la empresa por un nuevo sistema, pero seguir trabajando con la tecnología de las aplicaciones móviles y sistemas informáticos. Con las cooperativas de “naranjitas”, también trabajamos pero la idea no es avanzar con ellos en el centro sino en las zonas aledañas y en los barrios.

Cautela

Consultado por la posibilidad de avanzar en una denuncia contra la empresa saliente y/o contra las autoridades municipales de la gestión anterior, Viola aseguró que no piensan en eso en lo inmediato, aunque no descartó que pueda ocurrir más adelante.

“Hace falta tener mucha responsabilidad y prudencia no podemos cometer actos que deriven en juicios millonarios que terminan pagando todos los vecinos. Tenemos que trabajar dando pasos seguros. Una vez que avancemos con la rescisión completa de Movypark, evaluaremos si se justifica o no avanzar con una causa judicial si es que se determina que hay elementos para hacerla”, finalizó el concejal.-