Miles de argentinos se encuentra varados en el exterior tras la pandemia de COVID-19. En Costa Rica, hay alrededor de 250 personas que no pueden retornar al país.

Rubén Pipino viajó al país caribeño el pasado 10 de marzo junto a su esposa y un matrimonio amigo. Aunque tenía fecha de regreso para el 18 de marzo, le cancelaron el viaje de LATAM y otro de COPA Airlines que compró tras la cancelación del anterior.

"La gente de la embajada se está encargando de la medicación, alojamiento y alimentos", declaró a Crónica Matinal. Actualmente, Rubén está alojado en un hotel de San José de Costa Rica que él pago. No obstante, aclaró que la Embajada Argentina le paga un hostel a aquellos pasajeros que no cuentan con los recursos necesarios.

"Sobre los vuelos no hay ninguna novedad. LATAM y COPA no responden mails para recabar los datos. No hay ninguna información", afirmó.

Antes de quedarse varados, Rubén estaba alojado en un hotel en Manuel Antonio, a 180 kilómetros de la capital costarricense. Sin embargo, cuando fue a reclamar al aeropuerto sobre el vuelo cancelado, el hotel se negó a renovarle la estadía. "Decían que fuimos al aeropuerto y ahí pudimos sufrir un posible contagio", declaró.

Desde la embajada, afirmó Rubén, mantienen el contacto con todos los argentinos varados y atendiendo sus necesidades básicas. No obstante, no hay ninguna novedad que confirme la repatriación.

"Acá se duerme apurado, cómo dice el tango, para ver si hay alguna novedad. La ansiedad es grande. Pero el ánimo está fuerte, todos los argentinos estamos unidos", describió.

Costa Rica 177 casos positivos de coronavirus y 2 fallecidos.