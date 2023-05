Luego de vivir un caso de violencia de género e su familia, Marta salió adelante trabajando en el centro verde Ecofem. A sus 60 años logró terminar el secundario y una diplomatura en género y violencia. Se convirtió en una referente para su familia y sus vecinos de barrio Villa General Savio.

“Siempre tomó prioridad por los niños y ancianos, ella tiene una gran virtud. Es un orgullo tenerla como referente en el barrio”, explicó una vecina.

El Centro Verde inclusivo “Ecofem” es un espacio operado en su totalidad por mujeres, quienes realizan la separación de residuos. El lugar le brinda trabajo a 28 mujeres que les posibilita cambiar su anterior realidad de vulnerabilidad social y económica.

“Mi social me habló y me preguntó qué me haría bien, yo le dije que trabajar. No me molestaba trabajar en un centro verde, yo he juntado cartón y botellas para darle de comer a mis hijos”, remarcó Marta a Canal 10.

Después de estudiar Marta se empoderó y los vecinos de Villa General Savio saben que pueden golpear su puerta y siempre contar con una mano amiga.

“Yo en el día de mañana pienso en mis hijos y mis nietos, que digan ‘mi abuela pudo terminar el colegio y tenía 60 años’. Pueden tropezar en la vida, pero los sueños se cumplen” , concluyó Marta.