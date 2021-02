Entre la ilusión, el sentirse "parte" y recibir un cuidado. Sentimientos repetidos en una buena cantidad de personas mayores de 70 años que en los últimos días recibieron la primera dosis de vacunas contra el coronavirus.

Córdoba es parte de ese proceso. Y de hecho este viernes se lanzó en la totalidad de los centros dispuestos para el inicio de la inmunización en todos los departamentos del territorio.

En Despeñaderos, por caso, Sara fue una de las que llegó, expectante, y se retiró feliz porque "con esto prolongo un poco más mi vida". Lo dice con 82 años a cuestas.

Docente de geografía jubilada, valoró que todo haya estado "sistematizado" y con protocolos cumplidos en el centro de vacunación: "Estoy contenta por ser vacunada en mi propio pueblo y teniendo toda esta facilidad, tan eficientemente. Me siento regaloneada".

Entrevistada en el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, dice que algo se le vino a la cabeza en momentos en los que accedió a poner el brazo

Sara, recién vacunada - FM 102.3 / Mirá Quien Habla

"Me siento alegre. Me vino a la cabeza un pensamiento, porque h ace tanto que nadie del Gobierno me regala nada, que esto lo vi como un regalo. Es como cuando Eva Perón nos mandaba regalos cuando era niña. Me sentí así, tan distinguida y feliz. En la vejez, sentí lo mismo, porque es un regalo para mi bien, para prolongar mi vida", sentenció.