Homofobia en el hockey cordobés: grave denuncia de un jugador

El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre en el predio Bimbo Rizzuto. Desde Cba24n.com.ar accedimos a la denuncia formal del deportista ante la Federación Cordobesa de Hockey, solicitando que se investigue lo sucedido y se tomen medidas.

Según el testimonio del jugador, el encuentro se desarrollaba con normalidad hasta que comenzaron los insultos y burlas relacionadas con su orientación sexual por parte de jugadores del equipo rival.

Mardones relató que intentó recurrir a la árbitra del encuentro, Yael Salinas, para pedirle que interviniera, pero —según su versión— la autoridad se negó a escuchar su reclamo y le advirtió que sería sancionado si insistía.

“Durante los últimos dos cuartos comenzaron a tener comentarios fuera de lugar, no solo eran insultos o amenazas, sino que se cruzaban límites metiéndose con la sexualidad de mi persona”, escribió en su carta presentada a la Federación.

En el texto, Mardones reconoció haber reaccionado de forma inapropiada tras la reiteración de las ofensas y la falta de respuesta arbitral, lo que derivó en una tarjeta roja. Sin embargo, destacó que lo ocurrido no fue un hecho aislado y reclamó que se aborden estas situaciones con seriedad.

“Esta situación de comentarios homofóbicos la vivo a menudo en distintos partidos y es algo que me afecta mucho", dijo y agregó: "La homofobia en el deporte es un problema que impacta a atletas de todo el mundo”.

El jugador también publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo apoyo y visibilización.

Hasta el momento, la Federación Cordobesa de Hockey no emitió un comunicado oficial sobre el caso, aunque el escrito de Mardones ya fue ingresado por mesa de entradas y se espera una respuesta en los próximos días.

La denuncia reabre el debate sobre la violencia simbólica y verbal en el deporte y la necesidad de promover espacios libres de discriminación y con perspectiva de género y diversidad dentro de las canchas.