Homofobia en el hockey cordobés: grave denuncia de un jugador
El jugador Nicolás Mardones, integrante del plantel masculino del Club Palermo Bajo, denunció comentarios homofóbicos contra su persona durante un partido oficial del torneo local frente a Córdoba Athletic Club.
El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre en el predio Bimbo Rizzuto. Desde Cba24n.com.ar accedimos a la denuncia formal del deportista ante la Federación Cordobesa de Hockey, solicitando que se investigue lo sucedido y se tomen medidas.
Según el testimonio del jugador, el encuentro se desarrollaba con normalidad hasta que comenzaron los insultos y burlas relacionadas con su orientación sexual por parte de jugadores del equipo rival.
Mardones relató que intentó recurrir a la árbitra del encuentro, Yael Salinas, para pedirle que interviniera, pero —según su versión— la autoridad se negó a escuchar su reclamo y le advirtió que sería sancionado si insistía.
“Durante los últimos dos cuartos comenzaron a tener comentarios fuera de lugar, no solo eran insultos o amenazas, sino que se cruzaban límites metiéndose con la sexualidad de mi persona”, escribió en su carta presentada a la Federación.
En el texto, Mardones reconoció haber reaccionado de forma inapropiada tras la reiteración de las ofensas y la falta de respuesta arbitral, lo que derivó en una tarjeta roja. Sin embargo, destacó que lo ocurrido no fue un hecho aislado y reclamó que se aborden estas situaciones con seriedad.
“Esta situación de comentarios homofóbicos la vivo a menudo en distintos partidos y es algo que me afecta mucho", dijo y agregó: "La homofobia en el deporte es un problema que impacta a atletas de todo el mundo”.
El jugador también publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo apoyo y visibilización.
Hasta el momento, la Federación Cordobesa de Hockey no emitió un comunicado oficial sobre el caso, aunque el escrito de Mardones ya fue ingresado por mesa de entradas y se espera una respuesta en los próximos días.
La denuncia reabre el debate sobre la violencia simbólica y verbal en el deporte y la necesidad de promover espacios libres de discriminación y con perspectiva de género y diversidad dentro de las canchas.