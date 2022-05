Desde el 30 de mayo al 1 de junio se realizará una nueva edición de Hot sale, el evento de e-commerce que ofrece descuentos, esta vez, en 12 rubros.

Las empresas dieron a conocer sus ofertas y paquetes. Vale recordar que para acceder de manera segura a las compras, se debe ingresar únicamente al sitio Hot Sale.com.ar.

Turismo

Despegar

En viajes domésticos, habrá 12 cuotas sin interés. Además, para todos los que quieran disfrutar de la temporada de nieve en Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes, se podrán aprovechar promociones exclusivas con beneficios para la reserva de hoteles y servicios de los centros de ski.

Por último, el 30 y 31 de mayo Despegar va a estar participando del Live Shopping organizado por la CACE y conducido por Julian Weich, donde ofrecerán descuentos únicos y concursos mediante las redes sociales.

Almundo

La empresa de viajes y paquetes turísticos Almundo ofrecerá promociones aéreas al mejor precio wow a Disney, Cancún, Santiago de Chile, Barcelona, Río de Janeiro, Madrid, Miami, Londres, Nueva York y más destinos para tu viaje.

También ofertas de Hoteles y Paquetes turisticos baratos a Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú, Punta Cana. Además, habrá una gran variedad de ofertas con tarifas en promociones aéreas para los destinos más importantes de Estados Unidos, Europa, Brasil y el Caribe con grandes descuentos. Para los que quieren una experiencia única recorriendo Argentina en Alquiler de Autos también encontrás los mejores precios en cuotas sin interés! El momento de armar tu viaje con Almundo es ahora. Comprá en Hot Sale Almundo con grandes descuentos.

Atrápalo

Las propuestas en este caso estarán basadas en las vacaciones de invierno. Además, podrán ser aprovechadas por quienes estén pensando en sus vacaciones 2023.

Según indicaron, todos los grupos y sectores podrán acceder. "Contamos con grandes ofertas y paquetes para los que elijan la nieve, pero también vamos a disponer de opciones para los que opten por la playa con ofertas al Caribe y Brasil principalmente”, adelantaron.

Servicios

We Work

La empresa que ofrece espacios de trabajo compartidos We Work lanzará la Promoción All Access "On Fire", un descuento sobre el precio de la Membresía All Access, la cual da acceso a todas las ubicaciones participantes de WeWork.

El precio será de hasta USD 100, hasta por 3 meses. All Access es la membresía que ofrece la empresa, para que las personas puedan reservar un espacio, en cualquiera de los más de 700 edificios a nivel global, ofreciendo cabinas telefónicas, áreas comunes, espacios al aire libre y salas de reuniones, entre otros servicios.

Qualia

La aseguradora Qualia informó que, contratando el seguro de Hogar, bici o Notebook, ofrecerá una bonificación del 50% por seis meses.

Grabr

La app que permite comprar en el exterior y recibir esos productos en nuestro país de la mano de un viajero Grabr unirá el Hot Sale con el Memorial Day en EEUU, con descuentos hasta un 50% off en tiendas estadounidenses.

Las grandes cadenas como Amazon, Walmart, Ebay y Sephora ofrecen descuentos agresivos en gadgets, tecnología, indumentaria, juguetes y más. Mac Books Air, iPads airs (4ta generación) o paletas de maquillajes de Sephora pueden comprarse desde nuestro país con Grabr teniendo la opción de pagar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito en pesos y en hasta 12 cuotas, con muy bajo interés.

Ualá

La fintech lanzará "Hot Ualá", una serie de beneficios que incluirán una propuesta diversa de opciones.

Flybondi; Disco, Jumbo y Vea; Banghó; AlClick; Fresh 2 Home; Coderhouse. También habrá descuentos en Whirlpool, Samsung, Musimundo, Megatone Digital, Coppel y Dafiti.

Bigbox

La empresa destacada en regalos de experiencias participará con descuentos de hasta el 60%.

Entre los cursos, se encuentra: InvertirOnline Academy, para aprender sobre finanzas personales.

Sobre experiencias, se ofrece: Paracaídas en Chascomús, donde las personas vivirán 45 segundos de caída libre en un vuelo; Vuelo Nocturno XL, que permite despegar de un aeropuerto al atardecer; Cabaña Alpina Manauara, adentrada en la asombrosa naturaleza del Tigre; y Meliá Buenos Aires, espacio para disfrutar unos buenos masajes en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, quienes deseen regalar algo rico podrán aprovechar: In & Out Sushi (Sushi-go-round o tren de sushi) y Kirá Café.

Hogar y mascotas

Puppis

La cadena de tiendas de productos para mascotas tendrá en oferta 40 supercombos en las categorías alimentos, accesorios, higiene y juguetes, incluyendo descuentos de hasta el 30%.

También incluirá descuentos de hasta el 40% OFF y hasta 50% OFF en la 2da unidad en productos seleccionados de las categorias de alimentos, accesorios, higiene, snacks y cuchas.

Blancoamor

La cadena neuquina de retail ofrecerá hasta 60% OFF y 18 cuotas sin interés en los siguientes productos de su autoría: Sillas Eames; Banquetas Tolix y Mesa Eames.

También en sillones, colchones y almohadas.

Salud y cosméticos

Avon

La empresa de cosméticos Avon tendrá descuentos de hasta el 70%. En maquillajes ofrecerá 2x1 y hasta un 60% off en productos seleccionados; packs exclusivos; y descuentos de hasta 50% off en la línea premium Power Stay que es intransferible y de larga duración; incluyendo el Tinte Labial, el último producto que se sumó a la franquicia; y hasta un 55% off en la línea Ultra.

De esta manera, habrá 50% off en el 2do labial, 30% off en belleza, 2x1 en perfumes e emarc de las vísperas del Día del Padre y envios gratis para compras mayores a $2.000.

Natura

Natura espera superar el millón de visitas en su página web y ofrecerá descuentos de hasta el 50% off en sus productos de perfumería, cuerpo, maquillaje, rostro y en repuestos. Además contará con 3x2 y 2x1 en todo el sitio, 80% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados, promociones exclusivas desde su APP y envío gratis en las compras mayores a $5.500.

Indumentaria

Bowen

La marca de indumentaria Bowen ofrecerá, entre el 30 de mayo y el 5 junio, amplaiando el Hot Sale al Hot Week, descuentos de entre 20 y 30% en sus prendas.

Además, el martes 31 de mayo y el sábado 4 junio tendrá free shipping para sus clientes.

Electrodomésticos

Longvie

La firma de electrodomésticos Longvie ofrecerá hasta un 25% de descuento, cuotas sin interés y envíos a todo el país en combos de anafes y hornos.

Además, extenderá sus ofertas a otras líneas, como lavarropas, lavasecarropas, cocinas, calefones, termotanques, calefactores y kits decalentamiento sustentables. Se ofrecerá hasta un 25% de descuento que además podrá abonarsehasta en 12 cuotas sin interés, sumado al importante atractivo de recibir los productos en eldomicilio en cualquier parte del país sin cargos de envío.

Cetrogar

La cadena de artículos del hogar y tecnología se sumará una vez más al evento. En esta oportunidad, se mantendrán a disposición importantes descuentos, promociones por tiempo limitado, súper ofertas, hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y créditos de la propia firma.

En este Hot Sale, la propuesta estará direccionada a dos gamas clave: por un lado, a la línea Smart TV, y por el otro, aprovechando la estacionalidad, a los productos de calefacción (paneles eléctricos, estufas, calefactores y convectores, entre otros).

Grupo Electrolux

La corporación multinacional tendrá hasta 30% off y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Gafa

La marca ofrecerá hasta 25% off y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Entre ellos: Heladera No Frost Electrolux DFN3500B Blanca 303lts; Vaporizador de Pisos Electrolux PowerMop+ MOP11; y Heladera con freezer GAFA HGF367AFP Plata 330 lts.

Supermercados

DIA

La cadena de supermercados tendrá tendrá promociones 2x1 en bebidas, refrigerados e ítems de cuidado personal y hasta 40% de descuento en productos de la categoría desayuno y de limpieza.

DIA contará con promociones exclusivas durante los 3 días del evento: 30% en Plan Zeta de Tarjeta Naranja y 4 cuotas sin interés, 15% de descuento pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago para nuevos pagadores y 20% de descuento pagando con Mercado Crédito para primeros créditos. Además, los clientes podrán aprovechar las promociones bancarias vigentes, pudiendo ahorrar hasta 30% con Banco Macro, Galicia, Supervielle y Banco Nación, por mencionar los bancos más importantes.

La alimenticia Mondelez ofrecerá distintos descuentos según las cadenas donde se adquieran sus productos. Harbá descuentos de hasta el 50%.

PedidosYa

Las promociones destacadas para esta edición de Hot Sale son:

En PedidosYa Market:

2x1 en productos seleccionados de bebidas, leches chocolatadas, productos de cuidado bucal, alfajores, chocolates, obleas y más. Hasta 40% off en productos de cuidado personal

Restaurantes: hasta 50% off en productos seleccionados. Las promociones destacadas de esta sección cuentan con restaurantes como Deniro con 30% off en su hamburguesa Sos Pollo con papas, Wendy's presentó 35% off en la hamburguesa Son of baconator con papas, KFC ofrece 40% de descuento en 2 Super Crunch con papas, Mostaza se suma con su Combo Pollo Deluxe Crispy al 40% off, Burger King también con 40% en la hamburguesa doble carne, doble queso con papas y McDonald s presenta hasta 50% off en los mejores combos. Por otro lado, la heladería Grido cuenta con 50% de descuento en el medio kilo de helado y Starbucks envía un Marble Loaf Cake de regalo con la compra del café del día.

Fuente: Ámbito